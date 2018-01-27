Тошич: «Вернблум говорил мне, что по окончании контракта с ЦСКА он вернется в Швецию»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич положительно отозвался об игре хавбека армейцев Понтуса Вернблума в атаке. Как было отмечено, у шведа были планы вернуться к себе на родину.

«Мне даже показалось, что впереди Понтус приносит больше пользы, чем в центре поля. Знаю, что он забил несколько важных голов. Вообще, Вернблум – отличный футболист, уже столько сделал для команды. Настоящий боец! У него есть, чему поучиться.

Когда я еще выступал в России, Понтус говорил мне, что по окончании контракта с ЦСКА он вернется в Швецию. Хотя, на мой взгляд, полузащитник еще нужен команде и может спокойно два-три года поиграть на своем высоком уровне. Не знаю, может, Вернблум уже передумал», – сказал Тошич.

Вернблум в текущем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.