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  • Тошич: «Вернблум говорил мне, что по окончании контракта с ЦСКА он вернется в Швецию»

Тошич: «Вернблум говорил мне, что по окончании контракта с ЦСКА он вернется в Швецию»

27 января 2018, 10:12
8

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич положительно отозвался об игре хавбека армейцев Понтуса Вернблума в атаке. Как было отмечено, у шведа были планы вернуться к себе на родину.

«Мне даже показалось, что впереди Понтус приносит больше пользы, чем в центре поля. Знаю, что он забил несколько важных голов. Вообще, Вернблум – отличный футболист, уже столько сделал для команды. Настоящий боец! У него есть, чему поучиться.

Когда я еще выступал в России, Понтус говорил мне, что по окончании контракта с ЦСКА он вернется в Швецию. Хотя, на мой взгляд, полузащитник еще нужен команде и может спокойно два-три года поиграть на своем высоком уровне. Не знаю, может, Вернблум уже передумал», – сказал Тошич.

Вернблум в текущем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран Вернблум Понтус
Комментарии (8)
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Сильвербой
1517037427
Ну насильно мил не будешь! Раз хочет уехать, значит пусть едет!
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серега кашин
1517039166
ну уедет когда цска не продлит с ним контракт
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ПФК ЦСКА Моscow
1517040186
еще много пользы способен принести
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СашкаГуров
1517040857
Понтус красава
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R015RK
1517045671
Обидно, что с Тошичем не продлили контракт. Он также приносил очень много пользы команде. Скучаю по славному составу команды, когда играли Тошич, Хонда,Расмус Эльм, Вагнер,Думбия,Муса, Красич, Гонсалес,Одиа, Карвальо. Были времена
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a_who
1517051259
вернется в Швецию ! вот это хорошо - пусть своих ломает !
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