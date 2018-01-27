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    Тошич: «Вернблум говорил мне, что по окончании контракта с ЦСКА он вернется в Швецию»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич положительно отозвался об игре хавбека армейцев Понтуса Вернблума в атаке. Как было отмечено, у шведа были планы вернуться к себе на родину.

    «Мне даже показалось, что впереди Понтус приносит больше пользы, чем в центре поля. Знаю, что он забил несколько важных голов. Вообще, Вернблум – отличный футболист, уже столько сделал для команды. Настоящий боец! У него есть, чему поучиться.

    Когда я еще выступал в России, Понтус говорил мне, что по окончании контракта с ЦСКА он вернется в Швецию. Хотя, на мой взгляд, полузащитник еще нужен команде и может спокойно два-три года поиграть на своем высоком уровне. Не знаю, может, Вернблум уже передумал», – сказал Тошич.

    Вернблум в текущем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2018 10:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2726

      a_who 27 января 2018, 14:07

      вернется в Швецию ! вот это хорошо - пусть своих ломает !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > a_who 27 января 2018, 14:23

      Понтус еще никого не "сломал" - просто он играет в мужской, а не "балетный" футбол.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 27 января 2018, 12:34

      Обидно, что с Тошичем не продлили контракт. Он также приносил очень много пользы команде. Скучаю по славному составу команды, когда играли Тошич, Хонда,Расмус Эльм, Вагнер,Думбия,Муса, Красич, Гонсалес,Одиа, Карвальо. Были времена

      4
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      ...
      Рейтинг: +86

      greatsergey_nokappa > R015RK 27 января 2018, 15:57

      скучаю по составу
      Акинфеев
      Фернандес Игнашевич Березуцкий Щенников
      Эльм Вернблум
      Тошич Дзагоев Муса
      Думбия

      Пожалуй, за 13 лет, что я болею за команду, это максимально приближённый к 2005 году по силе состав. А мб и самый сильный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 27 января 2018, 11:14

      Понтус красава

      2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 27 января 2018, 11:03

      еще много пользы способен принести

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 января 2018, 10:46

      ну уедет когда цска не продлит с ним контракт

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 27 января 2018, 10:17

      Ну насильно мил не будешь! Раз хочет уехать, значит пусть едет!

      2
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