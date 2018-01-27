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«Манчестер Сити» хочет купить Фреда в январе за 45 миллионов

27 января 2018, 01:20

Полузащитник «Шахтера» Фред может пополнить состав «Манчестер Сити» в январе.

По информации Manchester Evening News, в результате переговоров стороны сошлись на сумме 45 миллионов фунтов. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола рассчитывает подписать бразильца зимой, чтобы избежать более высокой цены в период летнего окна переходов.

В текущем сезоне 24-летний футболист забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 24 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 19 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гвардиола видит во Фреде вариант ротации для полузащитника Фернандиньо.

Напомним, с декабря 2015 года по май 2017 хавбек отбывал дисквалификацию за употребление допинга.

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Манчестер Сити Шахтер Фред
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