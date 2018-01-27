Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Сити» хочет купить Фреда в январе за 45 миллионов

    Полузащитник «Шахтера» Фред может пополнить состав «Манчестер Сити» в январе.

    По информации Manchester Evening News, в результате переговоров стороны сошлись на сумме 45 миллионов фунтов. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола рассчитывает подписать бразильца зимой, чтобы избежать более высокой цены в период летнего окна переходов.

    В текущем сезоне 24-летний футболист забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 24 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 19 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что Гвардиола видит во Фреде вариант ротации для полузащитника Фернандиньо.

    Напомним, с декабря 2015 года по май 2017 хавбек отбывал дисквалификацию за употребление допинга.

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2018 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11