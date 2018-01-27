«Манчестер Сити» хочет купить Фреда в январе за 45 миллионов

Полузащитник «Шахтера» Фред может пополнить состав «Манчестер Сити» в январе.

По информации Manchester Evening News, в результате переговоров стороны сошлись на сумме 45 миллионов фунтов. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола рассчитывает подписать бразильца зимой, чтобы избежать более высокой цены в период летнего окна переходов.

В текущем сезоне 24-летний футболист забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 24 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 19 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гвардиола видит во Фреде вариант ротации для полузащитника Фернандиньо.

Напомним, с декабря 2015 года по май 2017 хавбек отбывал дисквалификацию за употребление допинга.