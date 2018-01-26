Панюков: «Смолов точно бы заиграл в Англии»

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков порекомендовал своему коллеге из «Краснодара» Федору Смолову перебраться в зарубежный чемпионат.

Известно, что интерес к последнему проявляли «Зенит», «Спартак» и «Вест Хэм».

– Представим: Федор Смолов выбирает между средним клубом АПЛ и «Зенитом». Что бы вы предпочли?

– На его месте – Англию. Федя сильный футболист и точно бы там заиграл.

– Хотите вернуться через несколько лет в Европу – уже в высшую лигу?

– Далеко не заглядываю, но почему нет?