Панюков: «Смолов точно бы заиграл в Англии»

а я думаю незаигралбы товарищ панюков даже уверен
Нападающий «Зенита» Андрей Панюков порекомендовал своему коллеге из «Краснодара» Федору Смолову перебраться в зарубежный чемпионат.
Известно, что интерес к последнему проявляли «Зенит», «Спартак» и «Вест Хэм».
– Представим: Федор Смолов выбирает между средним клубом АПЛ и «Зенитом». Что бы вы предпочли?
– На его месте – Англию. Федя сильный футболист и точно бы там заиграл.
– Хотите вернуться через несколько лет в Европу – уже в высшую лигу?
– Далеко не заглядываю, но почему нет?