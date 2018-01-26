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    Панюков: «Смолов точно бы заиграл в Англии»

    Нападающий «Зенита» Андрей Панюков порекомендовал своему коллеге из «Краснодара» Федору Смолову перебраться в зарубежный чемпионат.

    Известно, что интерес к последнему проявляли «Зенит», «Спартак» и «Вест Хэм».

    – Представим: Федор Смолов выбирает между средним клубом АПЛ и «Зенитом». Что бы вы предпочли?

    – На его месте – Англию. Федя сильный футболист и точно бы там заиграл.

    – Хотите вернуться через несколько лет в Европу – уже в высшую лигу?

    – Далеко не заглядываю, но почему нет?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2018 06:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      roma83 26 января 2018, 21:04

      а я думаю незаигралбы товарищ панюков даже уверен

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 26 января 2018, 11:41

      А Панюков заиграл?

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2018, 09:23

      да он то откуда знает, когда выше фнл толком не играл

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar > серега кашин 26 января 2018, 12:01

      В Лиге 2 французской-то попылил.

      0
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      Рейтинг: +206

      andromend > серега кашин 26 января 2018, 16:41

      Вообще то он с Федей еще в Динамо в основе выходил.Это все кобелевские птенцы.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 26 января 2018, 07:12

      Трансферное окно скоро закроется!(( увы наверное придётся ждать лета.

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