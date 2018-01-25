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  • «ПСЖ» отпустит Неймара в «Реал», если бразилец поможет парижанам выиграть ЛЧ в этом сезоне

«ПСЖ» отпустит Неймара в «Реал», если бразилец поможет парижанам выиграть ЛЧ в этом сезоне

25 января 2018, 18:37
8

Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в чемпионат Испании.

Руководство клуба готово отпустить бразильца в «Реал», если он поможет парижанам выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне. Ранее сообщалось, что ради перехода в мадридский клуб 25-летнему игроку придется пойти на снижение зарплаты.

В нынешнем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 15 матчей, забив 16 голов и отдав 10 результативных передач.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов команда Унаи Эмери встретится со сливочными – матчи состоятся 14 февраля и 6 марта.

Напомним, переход бразильца из «Барселоны» в парижский клуб в августе 2017 стал самым дорогим в истории футбола. Его сумма составила 222 миллиона евро.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Неймар
Комментарии (8)
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Red-white-чемпион
1516894805
что бы выграть ЛЧ им нужно выбить Реал оттуда а если это случится Реал его не купит, а если не случится то парижане его не отпустят. замкнутый круг какой-то)
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серега кашин
1516895807
реал все равно его купит даже если псж лч и не выиграет, у реала просто авторитета больше
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Андреич
1516897354
РЕАЛьно, тайны МАДРИДского двора)
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Loxxam
1516899488
Ну вот вам и очередной договорной матч! В 1/8 можно спокойно ставить на выход ПСЖ
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Loxxam
1516899746
Футбол все больше и больше напоминает американские бои кэтч. Матчи ЛЧ похожи на договорные шоу - (пример Барса - ПСЖ) где самое главное - это срубить как можно больше денег и разделить их между собой. Сколько тренеров и команд замешаны в договорных матчах (и это даже доказано в суде - пример Ювентус) а мы все равно смотрим на это шоу. Футбол уже не спорт - а просто пиар
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zigbert
1516900268
Интересно будет понаблюдать как Неймар будет играть против своего будущего клуба.
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