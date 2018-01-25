«ПСЖ» отпустит Неймара в «Реал», если бразилец поможет парижанам выиграть ЛЧ в этом сезоне

Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в чемпионат Испании.

Руководство клуба готово отпустить бразильца в «Реал», если он поможет парижанам выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне. Ранее сообщалось, что ради перехода в мадридский клуб 25-летнему игроку придется пойти на снижение зарплаты.

В нынешнем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 15 матчей, забив 16 голов и отдав 10 результативных передач.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов команда Унаи Эмери встретится со сливочными – матчи состоятся 14 февраля и 6 марта.

Напомним, переход бразильца из «Барселоны» в парижский клуб в августе 2017 стал самым дорогим в истории футбола. Его сумма составила 222 миллиона евро.