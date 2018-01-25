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    «ПСЖ» отпустит Неймара в «Реал», если бразилец поможет парижанам выиграть ЛЧ в этом сезоне

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в чемпионат Испании.

    Руководство клуба готово отпустить бразильца в «Реал», если он поможет парижанам выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне. Ранее сообщалось, что ради перехода в мадридский клуб 25-летнему игроку придется пойти на снижение зарплаты.

    В нынешнем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 15 матчей, забив 16 голов и отдав 10 результативных передач.

    На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов команда Унаи Эмери встретится со сливочными – матчи состоятся 14 февраля и 6 марта.

    Напомним, переход бразильца из «Барселоны» в парижский клуб в августе 2017 стал самым дорогим в истории футбола. Его сумма составила 222 миллиона евро.

    Источник: Goal.com

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    25.01.2018 18:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 января 2018, 20:11

      Интересно будет понаблюдать как Неймар будет играть против своего будущего клуба.

      0
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 25 января 2018, 20:02

      Футбол все больше и больше напоминает американские бои кэтч. Матчи ЛЧ похожи на договорные шоу - (пример Барса - ПСЖ) где самое главное - это срубить как можно больше денег и разделить их между собой. Сколько тренеров и команд замешаны в договорных матчах (и это даже доказано в суде - пример Ювентус) а мы все равно смотрим на это шоу. Футбол уже не спорт - а просто пиар

      2
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 25 января 2018, 19:58

      Ну вот вам и очередной договорной матч! В 1/8 можно спокойно ставить на выход ПСЖ

      1
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      Рейтинг: +484

      Андреич 25 января 2018, 19:22

      РЕАЛьно, тайны МАДРИДского двора)

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2018, 18:56

      реал все равно его купит даже если псж лч и не выиграет, у реала просто авторитета больше

      0
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 25 января 2018, 18:40

      что бы выграть ЛЧ им нужно выбить Реал оттуда а если это случится Реал его не купит, а если не случится то парижане его не отпустят. замкнутый круг какой-то)

      1
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich > Red-white-чемпион 25 января 2018, 18:47

      реал уже не тот, пороха в пороховницах у него маловато

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Red-white-чемпион 25 января 2018, 19:05

      Да, они просто заменить тренера,и надеется на следующего года

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