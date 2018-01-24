Газон арены «Санкт-Петербург» успешно прошел фитосанитарный контроль

Газон арены «Санкт-Петербург» получил положительное заключение специалистов по фитосанитарному контролю. Они провели исследование образцов рулонного газона, прибывшего в Россию из Дании. В них не было обнаружено карантинных объектов.

Укладку нового газона на стадионе начали в середине января. Покрытие газона должно быть заменено также перед чемпионатом мира-2018, замена должна начаться 16 апреля. 13 мая будет проведен тестовый матч, после которого поле выкатят со стадиона и вернут обратно 11 июня для проведения турнира.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На стадионе в Санкт-Петербурге состоятся четыре игры группового этапа, а также 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.