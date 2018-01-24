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    Газон арены «Санкт-Петербург» успешно прошел фитосанитарный контроль

    Газон арены «Санкт-Петербург» получил положительное заключение специалистов по фитосанитарному контролю. Они провели исследование образцов рулонного газона, прибывшего в Россию из Дании. В них не было обнаружено карантинных объектов.

    Укладку нового газона на стадионе начали в середине января. Покрытие газона должно быть заменено также перед чемпионатом мира-2018, замена должна начаться 16 апреля. 13 мая будет проведен тестовый матч, после которого поле выкатят со стадиона и вернут обратно 11 июня для проведения турнира.

    Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На стадионе в Санкт-Петербурге состоятся четыре игры группового этапа, а также 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

    Источник: Fontanka.ru

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    24.01.2018 10:42
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" 24 января 2018, 11:58

      Куда деньги скидывать народу?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > e5ать СпАртак 25 января 2018, 18:32

      рот закрой *********

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > e5ать СпАртак 25 января 2018, 18:45

      лучше твоего заткнуть за то что она такое х*ипутало вырастил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 24 января 2018, 11:47

      ...и что..бакланы не погрызли травку ??? Может это не Распил-арена ???

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 24 января 2018, 10:51

      сенсация..

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