«Спартак» может арендовать Максимовича на полгода без права последующего выкупа

Защитник «Наполи» Никола Максимович близок к переходу в «Спартак». В ближайшее время 26-летний серб пройдет медицинский осмотр в московском клубе.

«Максимович в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр для «Спартака», он состоится в Италии. В случае его успешного прохождения будет подписано арендное соглашение на полгода, без права обязательного выкупа игрока», – заявил источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне Максимович провел в Серии А один матч.