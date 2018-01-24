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    «Спартак» может арендовать Максимовича на полгода без права последующего выкупа

    Защитник «Наполи» Никола Максимович близок к переходу в «Спартак». В ближайшее время 26-летний серб пройдет медицинский осмотр в московском клубе.

    «Максимович в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр для «Спартака», он состоится в Италии. В случае его успешного прохождения будет подписано арендное соглашение на полгода, без права обязательного выкупа игрока», – заявил источник, близкий к ситуации.

    В нынешнем сезоне Максимович провел в Серии А один матч.

    Источник: ТАСС

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    24.01.2018 10:23
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 января 2018, 15:43

      Эта затея конечно не вселяет оптимизма.Но посмотрим.

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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 24 января 2018, 15:40

      Еще один беспонтовый игрок

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > Зенит 12 24 января 2018, 18:40

      В Зените то сколько понтовых зато ))) Артем Дзюба например )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 24 января 2018, 11:29

      Такое ощущение,что правление Спартака,действует по убеждению: "а на фига,нам,чемпионство?! На фига,нам,ЛЕ?!" Видимость работы есть...и ладно... осталась неделя(-2 выходных),а все не мычат,ни телятся...

      6
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      ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun > Ruryu 24 января 2018, 13:19

      В точку! У меня такое же ощущение.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 января 2018, 11:23

      без права выкупа это конечно не радует да и он по типу Пашалича особо жилы рвать не станет, но все же лучше чем ничего.

      5
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > OfaZavr 24 января 2018, 11:33

      Хорошо будет играть , цену себе подымет , зарплату тоже ...А по поводу Пашалича не согласен , в том смысле что он жилы не рвет , мне напротив кажется парень очень старается и профессионально относится к делу , его голы на 98-ых минутах сами за себя говорят , тот кто жилы не рвет обычно к 80-ой минуте встают и ждут конца матча , а этот до последних секунд в игре...просто мне кажется еще довольно молод и опыта немножко не хватает , к тому же адаптироваться еще надо , да и на его позиции есть Глушаков который посильнее , Попов который поопытней , если бы Пашалича выкупить , то я уверен он еще себя покажет , Попов тоже не молодеет , а у Пашалича все впереди ! Так что пусть Каррера с Конте добазарится по братски по поводу Пашалича )))

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      Рейтинг: +11277

      "supermax" > Spartak 777 24 января 2018, 11:50

      Всем бы твою уверенность на счет Пашалича))

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > "supermax" 24 января 2018, 12:00

      ну суди сам , чудак в чемпионате провел всего 15 игр , с учетом выходов на замену и забивает 4 гола , 2 из которых на 98-ых минутах прямым конкурентам , ЦСКА и Зенит соответственно , ну и как можно после этого говорить что он жилы не рвет , парень выходит и в игре до последних секунд , это говорит только о профессионализме хорвата

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Spartak 777 24 января 2018, 12:21

      Пашалич хорош бывает в отдельные моменты но иногда его вообще не видно может и правда опыта не хватает, посмотрим как еще себя по весне покажет.

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > OfaZavr 24 января 2018, 12:34

      ни только опыта , еще учитывайте возраст , адаптацию...я не говорю что он супер игрок , я просто не согласен с тем что он жилы не рвет , мне кажется в старании и самоотдачи к нему претензий быть не должно

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      Рейтинг: +320

      ваавва > OfaZavr 24 января 2018, 12:39

      Без обязательного, можем выкупить ,а можем и нет!

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > ваавва 24 января 2018, 12:52

      Лучше бы выкупить , лишним не будет

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Spartak 777 24 января 2018, 18:28

      я не думаю что он выкладывается на 100% как-то сложилось у меня такое впечатление если вот например сравнить с Фарфаном из Локо сразу увидим разницу кто рвет жилы а кто просто порою играет хорошо.

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > OfaZavr 24 января 2018, 18:39

      да посмотрим , щас глядишь завалит Атлетику на какой нибудь 95-ой минуте победный голешник))))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Spartak 777 24 января 2018, 18:41

      вот это было бы круто)), даже рад буду если окажусь не прав насчет него, но пока сложилось такое мнение.

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 24 января 2018, 11:10

      Да поскорее бы уже че то решили !!! Хотя с другой стороны одного защитника мало , Лёня бабки зажал !!!

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 24 января 2018, 10:33

      Не удивительно, Наполи его на перспективу купили за 30 мл. евро, ожидаемо что не продадут.

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