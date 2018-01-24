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    «Бавария» хочет купить Бэйла, но не за 200 миллионов

    Руководство «Баварии» рассматривает вариант приглашения полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, но вряд ли трансфер состоится этой зимой. В Мюнхене считают, что стоимость валийца значительно завышена.

    «Реал» рассчитывает выручить за своего игрока минимум 200 миллионов евро, что не входит в планы «Баварии». Мюнхенский клуб может вернуться к кандидатуре Бэйла позже.

    Действующий контракт 28-летнего валлийца с «Реалом» рассчитан до 2022 года, сумма отступных – 500 млн евро.

    Источник: Bild

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    24.01.2018 08:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +875

      sidul1 24 января 2018, 13:14

      Из Реала вообще не стоит ни кого покупать,сомнительного качества игроки.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > sidul1 24 января 2018, 18:00

      Ну) то то за 4 года 3 лч взяли, игрочишки.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 > DeStar 24 января 2018, 23:27

      посмотрим в этом году.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > sidul1 25 января 2018, 00:57

      пф) промолчал бы уже, в этом году и так все ясно. Ну будет 3 лч из 5) все-равно никто так не делал еще) А игроки те же остались, что драли всех последние годы. Тут скорее плохую роль играет Скамейка, зидан, мотивация может.

      1
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 24 января 2018, 11:16

      Было бы не плохо. Два одинаковых игроков по бровкам, Роббен и Бэйл, которые могут мучать защиту. Но не за такие деньги.

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      Рейтинг: +213

      КонтриК > Don Diablo 26 января 2018, 13:39

      кого других? ты наркоман? я говорю, что игроки похожего амплуа и роли в командах... что за ахинею я прочитал от тебя?

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 24 января 2018, 11:06

      На мой взгляд, пора регламентировать сумму отступных.

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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 24 января 2018, 08:56

      Нее, Бавария не тот клуб, который будет сток платить

      4
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > BlackMurder 24 января 2018, 10:19

      Да и не стоит он столько. Красная цена 40 и те со всеми бонусами. Бегунок бесполезный он. Зачем в Баварии симулянт такой степени.

      4
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > VReDNiY 24 января 2018, 13:42

      Смешно такой слушать, когда в баварии играет симулянт похлеще роналду, и такой же бегунок - Роббен. А бэйл симулирует не больше месси того же

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