«Бавария» хочет купить Бэйла, но не за 200 миллионов

Руководство «Баварии» рассматривает вариант приглашения полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, но вряд ли трансфер состоится этой зимой. В Мюнхене считают, что стоимость валийца значительно завышена.

«Реал» рассчитывает выручить за своего игрока минимум 200 миллионов евро, что не входит в планы «Баварии». Мюнхенский клуб может вернуться к кандидатуре Бэйла позже.

Действующий контракт 28-летнего валлийца с «Реалом» рассчитан до 2022 года, сумма отступных – 500 млн евро.