Мхитарян поблагодарил «МЮ» после ухода: «Я хочу выходить на поле и играть в футбол. Жизнь продолжается»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян обратился к бывшему клубу после перехода в «Арсенал».

«Хотел бы от чистого сердца поблагодарить игроков и сотрудников «Манчестер Юнайтед» и особенно болельщиков за их любовь, страсть и поддержку. Для меня было честью дополнить историю вашего прекрасного клуба победой в Лиге Европы (в сезоне-2016/17 – прим. «Бомбардира»). Всегда буду хранить в памяти тот момент и матч.

Также не забуду «удар скорпиона» в Boxing Day и песню «Whoa Mkhitaryan...», которую слышал с трибун. Я мог бы перечислить и больше воспоминаний, которые мы пережили вместе, ведь я наслаждался каждым из них. На этой стадии карьеры я просто хочу получать удовольствие от того, что выхожу на поле и играю в футбол.

Спасибо вам от всего сердца и удачи каждому из вас! Жизнь продолжается», — написал 29-летний игрок.

В текущем сезоне Мхитарян забил два гола и отдал шесть результативных передач в 22 матчах всех турниров.