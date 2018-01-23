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    Мхитарян поблагодарил «МЮ» после ухода: «Я хочу выходить на поле и играть в футбол. Жизнь продолжается»

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян обратился к бывшему клубу после перехода в «Арсенал».

    «Хотел бы от чистого сердца поблагодарить игроков и сотрудников «Манчестер Юнайтед» и особенно болельщиков за их любовь, страсть и поддержку. Для меня было честью дополнить историю вашего прекрасного клуба победой в Лиге Европы (в сезоне-2016/17 – прим. «Бомбардира»). Всегда буду хранить в памяти тот момент и матч.

    Также не забуду «удар скорпиона» в Boxing Day и песню «Whoa Mkhitaryan...», которую слышал с трибун. Я мог бы перечислить и больше воспоминаний, которые мы пережили вместе, ведь я наслаждался каждым из них. На этой стадии карьеры я просто хочу получать удовольствие от того, что выхожу на поле и играю в футбол.

    Спасибо вам от всего сердца и удачи каждому из вас! Жизнь продолжается», — написал 29-летний игрок.

    В текущем сезоне Мхитарян забил два гола и отдал шесть результативных передач в 22 матчах всех турниров.

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    Источник: Instagram

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    23.01.2018 19:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +288

      фантоци 23 января 2018, 22:06

      Все что не делается,все к лучшему.Переход а арсенал,реальный шанс для Мики доказать что он игрок топ уровня. У дачи в арсенале,все в твоих руках))ногах))

      2
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 23 января 2018, 21:05

      Не горюй, просто не твои клуб и тренер. Всё сложится. Удачи.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 января 2018, 19:56

      Ну хоть спасибо сказал

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 23 января 2018, 19:56

      Удачи тебе Генрих!!! Хороший футболист и порядочный человек.

      7
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 23 января 2018, 19:42

      Как фанат МЮ, спустя несколько дней после удара скорпиона он появился у меня на аве))) Удачи Генрих в новом клубе, не твоя вина и ничего не поделаешь если тренер самодур......

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > diadushka 23 января 2018, 19:48

      эээээ,то есть ты хочешь сказать,что Генрих не виновен,что перестал играть???

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Татарин за ЦСКА 23 января 2018, 19:53

      до конфликта с моуром он регулярно играл и неплохо играл! А если его потом больше месяца не выпускают или выпускают минут на 10, то можно психологически сдуться, не говоря уже о том, что и форму потерять! 1,5 года играл, и тут вдруг перестал играть хочешь сказать?)))

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > diadushka 23 января 2018, 19:54

      Ничего прям ах он не показывал точно!!!!

      -3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Татарин за ЦСКА 23 января 2018, 19:55

      твои слова будут правдой, если он не заиграет в Арсенале! Но я уверен, что он - игрок основы в любом клубе АПЛ (кроме Сити)

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > diadushka 23 января 2018, 19:56

      В Арсенале то он заиграет,чего я ему и желаю

      3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Татарин за ЦСКА 23 января 2018, 19:57

      а кто при моуре в МЮ что-то показывал ах?! Новых Роналду или Бекхемов при моуре мы не увидели) и скорее всего не увидим

      5
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 января 2018, 19:24

      Удачи! Хороший игрок.

      4
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