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  • Мхитарян поблагодарил «МЮ» после ухода: «Я хочу выходить на поле и играть в футбол. Жизнь продолжается»

Мхитарян поблагодарил «МЮ» после ухода: «Я хочу выходить на поле и играть в футбол. Жизнь продолжается»

23 января 2018, 19:12
12

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян обратился к бывшему клубу после перехода в «Арсенал».

«Хотел бы от чистого сердца поблагодарить игроков и сотрудников «Манчестер Юнайтед» и особенно болельщиков за их любовь, страсть и поддержку. Для меня было честью дополнить историю вашего прекрасного клуба победой в Лиге Европы (в сезоне-2016/17 – прим. «Бомбардира»). Всегда буду хранить в памяти тот момент и матч.

Также не забуду «удар скорпиона» в Boxing Day и песню «Whoa Mkhitaryan...», которую слышал с трибун. Я мог бы перечислить и больше воспоминаний, которые мы пережили вместе, ведь я наслаждался каждым из них. На этой стадии карьеры я просто хочу получать удовольствие от того, что выхожу на поле и играю в футбол.

Спасибо вам от всего сердца и удачи каждому из вас! Жизнь продолжается», — написал 29-летний игрок.

В текущем сезоне Мхитарян забил два гола и отдал шесть результативных передач в 22 матчах всех турниров.

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Публикация от text (@micki_taryan)

Источник: Instagram
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Юнайтед Мхитарян Генрих
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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lekseij2007
1516724644
Удачи! Хороший игрок.
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diadushka
1516725721
Как фанат МЮ, спустя несколько дней после удара скорпиона он появился у меня на аве))) Удачи Генрих в новом клубе, не твоя вина и ничего не поделаешь если тренер самодур......
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Tsigan
1516726565
Удачи тебе Генрих!!! Хороший футболист и порядочный человек.
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Татарин за ЦСКА
1516726587
Ну хоть спасибо сказал
Ответить
Куртуазные манеры
1516730717
Не горюй, просто не твои клуб и тренер. Всё сложится. Удачи.
Ответить
фантоци
1516734394
Все что не делается,все к лучшему.Переход а арсенал,реальный шанс для Мики доказать что он игрок топ уровня. У дачи в арсенале,все в твоих руках))ногах))
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