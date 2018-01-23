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    Перес готов зарезервировать 450 миллионов на трансфер и зарплату Кейна

    Президент «Реала» Флорентино Перес готов зарезервировать 450 миллионов евро для осуществления трансфера нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Англичанин является основной целью главы мадридского клуба в 2018 году. Перес уверен, что приобретение 24-летнего игрока поможет сливочным выйти из кризиса.

    «Реал» готов заплатить за переход форварда 200 миллионов евро. Еще 250 миллионов пойдут на зарплату футболисту. Также Кейну будет предложен выгодный подписной бонус.

    Источник: Tribalfootball

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    23.01.2018 15:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 23 января 2018, 19:13

      Только не называйте э т о (250 мегаевро за гоняние мячика) зарплатой.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 января 2018, 18:10

      а можна за энти бабки ФСЮ РФПЛ скупить...???

      0
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      ...
      Рейтинг: +223

      Cupota > koli4ka 23 января 2018, 19:10

      ...плюс ФНЛ на сдачу. И все они будут играть на позиции центрального нападающего в "Реале".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 января 2018, 17:31

      Сумашедшие бабки!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      КонтриК 23 января 2018, 17:12

      я в шоке от таких цен. А в наше время Роналдо, Фигу, Зидан. Индзаги стояли бы по миллиарду?

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