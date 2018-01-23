Перес готов зарезервировать 450 миллионов на трансфер и зарплату Кейна

Президент «Реала» Флорентино Перес готов зарезервировать 450 миллионов евро для осуществления трансфера нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Англичанин является основной целью главы мадридского клуба в 2018 году. Перес уверен, что приобретение 24-летнего игрока поможет сливочным выйти из кризиса.

«Реал» готов заплатить за переход форварда 200 миллионов евро. Еще 250 миллионов пойдут на зарплату футболисту. Также Кейну будет предложен выгодный подписной бонус.