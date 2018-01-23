«МЮ» возглавил рейтинг по доходам за прошлый сезон, «Реал» – второй

Известная международная консалтинговая компания Deloitte, оказывающая услуги аудита, составила рейтинг европейских клубов по доходам в сезоне-2016/17.
На первой его строчке расположился «Манчестер Юнайтед», заработав 676 миллионов евро. «Реал» идет вторым, отставая от английского клуба лишь на 1,7 миллиона. Замыкает тройку «Барселона», чей доход в прошлом сезоне составил 648 млн.
Всего в топ-20 попали 10 английских клубов. По сравнению с сезоном-2015/16 суммарный доход топ-20 клубов вырос на 7,9 миллиарда евро, что составляет около 6%.
Первая двадцатка выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Юнайтед» – 676,3
2. «Реал» – 674,6
3. «Барселона» – 648,3
4. «Бавария» – 587,8
5. «Манчестер Сити» – 527,7
6. «Арсенал» – 487,6
7. «ПСЖ» – 486,2
8. «Челси» – 428
9. «Ливерпуль» – 424,2
10. «Ювентус» – 405,7
11. «Тоттенхэм» – 355,6
12. «Боруссия» Д – 332,6
13. «Атлетико» – 272,5
14. «Лестер» – 271,1
15. «Интер» – 262,1
16. «Шальке» – 230,2
17. «Вест Хэм» – 213,3
18. «Саутгемптон» – 212,1
19. «Наполи» – 200,7
20. «Эвертон» – 199,2