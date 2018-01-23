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    «МЮ» возглавил рейтинг по доходам за прошлый сезон, «Реал» – второй

    Известная международная консалтинговая компания Deloitte, оказывающая услуги аудита, составила рейтинг европейских клубов по доходам в сезоне-2016/17.

    На первой его строчке расположился «Манчестер Юнайтед», заработав 676 миллионов евро. «Реал» идет вторым, отставая от английского клуба лишь на 1,7 миллиона. Замыкает тройку «Барселона», чей доход в прошлом сезоне составил 648 млн.

    Всего в топ-20 попали 10 английских клубов. По сравнению с сезоном-2015/16 суммарный доход топ-20 клубов вырос на 7,9 миллиарда евро, что составляет около 6%.

    Первая двадцатка выглядит следующим образом:

    1. «Манчестер Юнайтед» – 676,3

    2. «Реал» – 674,6

    3. «Барселона» – 648,3

    4. «Бавария» – 587,8

    5. «Манчестер Сити» – 527,7

    6. «Арсенал» – 487,6

    7. «ПСЖ» – 486,2

    8. «Челси» – 428

    9. «Ливерпуль» – 424,2

    10. «Ювентус» – 405,7

    11. «Тоттенхэм» – 355,6

    12. «Боруссия» Д – 332,6

    13. «Атлетико» – 272,5

    14. «Лестер» – 271,1

    15. «Интер» – 262,1

    16. «Шальке» – 230,2

    17. «Вест Хэм» – 213,3

    18. «Саутгемптон» – 212,1

    19. «Наполи» – 200,7

    20. «Эвертон» – 199,2

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2018 11:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 24 января 2018, 02:27

      Как интересно, за сезон 2015-16 МЮ тоже был на 1м месте. 3 года лихорадки, переплаты за игроков и без значимых трофеев, но 1 место. А если бы выиграли лигу и ЛЧ, то на сколько бы заработали больше? Хаха. Читать смешно. Вбухивание денег извне не считается прибылью. Кстати, Зенит на 23 месте. Сами подумайте - КАК? Выступление в еврокубках - не особо. Да, продажи Витселя и Халка. Но прибыль-то откуда, если РФПЛ и ТВ дают минимальный доход. Что Зенит, что МЮ.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 23 января 2018, 14:18

      А где Зенит? В декабре он был самым прибыльным клубом.Или всё зависит от того КТО и КАК ведёт подсчёт?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > нейтральныйкакникто 23 января 2018, 15:08

      миллер со счетов бабки уже вывел в швейцарию вот и прибыли нету ))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > нейтральныйкакникто 23 января 2018, 15:34

      Какой Зенит к чёрту,,,долго смеялся над тем рейтингом,,,,Ми ллер сам его составил наверное

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 12:55

      То, как поставлен маркетинг в МЮ, просто фантастика.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 15:08

      ну так глейзеры же из евреев !

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 января 2018, 12:08

      Лестер-то какой молодец!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Sobirkhon 23 января 2018, 11:36

      При том что мю не участвовал в лч

      5
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 23 января 2018, 11:28

      да...только реал решил, что денег мало, продадим /отдадим игроков и никого не купим..(

      1
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      Рейтинг: +97

      Костефан 23 января 2018, 11:17

      Половина из АПЛ ))

      4
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