«МЮ» возглавил рейтинг по доходам за прошлый сезон, «Реал» – второй

Известная международная консалтинговая компания Deloitte, оказывающая услуги аудита, составила рейтинг европейских клубов по доходам в сезоне-2016/17.

На первой его строчке расположился «Манчестер Юнайтед», заработав 676 миллионов евро. «Реал» идет вторым, отставая от английского клуба лишь на 1,7 миллиона. Замыкает тройку «Барселона», чей доход в прошлом сезоне составил 648 млн.

Всего в топ-20 попали 10 английских клубов. По сравнению с сезоном-2015/16 суммарный доход топ-20 клубов вырос на 7,9 миллиарда евро, что составляет около 6%.

Первая двадцатка выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» – 676,3

2. «Реал» – 674,6

3. «Барселона» – 648,3

4. «Бавария» – 587,8

5. «Манчестер Сити» – 527,7

6. «Арсенал» – 487,6

7. «ПСЖ» – 486,2

8. «Челси» – 428

9. «Ливерпуль» – 424,2

10. «Ювентус» – 405,7

11. «Тоттенхэм» – 355,6

12. «Боруссия» Д – 332,6

13. «Атлетико» – 272,5

14. «Лестер» – 271,1

15. «Интер» – 262,1

16. «Шальке» – 230,2

17. «Вест Хэм» – 213,3

18. «Саутгемптон» – 212,1

19. «Наполи» – 200,7

20. «Эвертон» – 199,2