Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер «Суонси»: «Ливерпуль» — это болид «Формулы-1». Поместите его в пробку, и он не сможет ехать быстро»

    Главный тренер «Суонси» Карлос Карвахаль прокомментировал победу в матче 24-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:0).

    «Я сказал своим игрокам, что «Ливерпуль» — сильная команда, как болид «Формулы-1». Если вы возьмете этот автомобиль и поместите его в вечернюю лондонскую пробку, он не сможет ехать быстро. Это то, что мы и сделали. Мы позволили им играть так, как они не любят», — сказал Карвахаль.

    «Суонси» набрал 20 очков и остался на последней строчке в турнирной таблице.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2018 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 23 января 2018, 13:22

      такое чувство,что Ливерпуль продал игру. если я не прав подскажите пожалуйста. я сам не хочу в это поверить.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11