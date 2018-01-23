Тренер «Суонси»: «Ливерпуль» — это болид «Формулы-1». Поместите его в пробку, и он не сможет ехать быстро»

Главный тренер «Суонси» Карлос Карвахаль прокомментировал победу в матче 24-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:0).

«Я сказал своим игрокам, что «Ливерпуль» — сильная команда, как болид «Формулы-1». Если вы возьмете этот автомобиль и поместите его в вечернюю лондонскую пробку, он не сможет ехать быстро. Это то, что мы и сделали. Мы позволили им играть так, как они не любят», — сказал Карвахаль.

«Суонси» набрал 20 очков и остался на последней строчке в турнирной таблице.