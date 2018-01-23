Дани Алвес — об удалении в матче с «Лионом»: «Когда несогласие стало означать неуважение к арбитру?»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес отреагировал на свое удаление в матче 21-го тура Лиги 1 против «Лиона» (1:2).

«Решения приняты, битва проиграна. Но я думаю, что вы (судья — прим. ред.) ошиблись в своем решении. Когда несогласие стало означать неуважение к арбитру? Если хотите свалить всю вину на меня, это ваше право», — написал Алвес в своем инстагрме.

Напомним, что Алвес получил прямую красную карточку 57-й минуте матча за споры с арбитром.