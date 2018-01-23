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    Дани Алвес — об удалении в матче с «Лионом»: «Когда несогласие стало означать неуважение к арбитру?»

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес отреагировал на свое удаление в матче 21-го тура Лиги 1 против «Лиона» (1:2).

    «Решения приняты, битва проиграна. Но я думаю, что вы (судья — прим. ред.) ошиблись в своем решении. Когда несогласие стало означать неуважение к арбитру? Если хотите свалить всю вину на меня, это ваше право», — написал Алвес в своем инстагрме.

    Напомним, что Алвес получил прямую красную карточку 57-й минуте матча за споры с арбитром.

    Источник: Instagram

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    23.01.2018 01:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 23 января 2018, 06:14

      Какое там несогласие?!
      Он чуть его не снес, его даже одноклубники оттаскивали от судьи.

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