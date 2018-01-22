Президент ФА Египта: «Летом «Реал» попробует подписать Салаха»

Президент Футбольной Ассоциации Египта Хани Абу Рида заявил, что «Реал» летом попробует подписать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Летом «Реал» сделает предложение по трансферу Салаха. Мохамед намерен улучшать свою игру. Если он будет играть за такой популярный клуб, как «Реал», это будет замечательно для всего Египта», — сказал Абу Рида.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» провел тайные переговоры с футболистом.

В текущем чемпионата Англии Салах сыграл в 22 матчах, в которых забил 18 мячей и отдал семь результативных передач.