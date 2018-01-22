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    Президент ФА Египта: «Летом «Реал» попробует подписать Салаха»

    Президент Футбольной Ассоциации Египта Хани Абу Рида заявил, что «Реал» летом попробует подписать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    «Летом «Реал» сделает предложение по трансферу Салаха. Мохамед намерен улучшать свою игру. Если он будет играть за такой популярный клуб, как «Реал», это будет замечательно для всего Египта», — сказал Абу Рида.

    Ранее сообщалось о том, что «Реал» провел тайные переговоры с футболистом.

    В текущем чемпионата Англии Салах сыграл в 22 матчах, в которых забил 18 мячей и отдал семь результативных передач.

    Источник: The Sun

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    22.01.2018 19:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 января 2018, 20:02

      Было бы не плохо наверное, еще в роме салах был хорош. Вместо бэйла самое то, быстрый, с ударом порядок, ну и 25 лет , хотя и бэйлу 28.. капец бэйл 5-ый сезон в реале, а такое чувство будто в прошлом только пришел... С точки зрения любителя футбола, лучше бы он остался в ливерпуле, сейчас ливер хорош, с манэ, фирмино, салахом, хорошая атака , и ливерпуль может бороться и стать вновь суперклубом, а не тем, кто изредка в лч появляется.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 января 2018, 19:36

      если не сбавит после перехода в Реал а наоборот продолжит прогрессировать то вырастит в суперзвезду.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 января 2018, 19:23

      Ну если Реал его возьмёт,а Салах будет играть как в Ливерпуле,то это будет бомба.
      Но на самом деле хочется,что бы он остался в Ливерпуле и эта команда начала выигрывать чемпионат,состав позволяет.Жаль команду,опять могут летом раскупить,а Клоппу опять расхлёбывать.Удачи,Ливер и желаю сохранить своих всех лидеров,ведь игра то интересная и очень много забивают!!!

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 22 января 2018, 19:22

      хер вам!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > h3LL1k 22 января 2018, 19:23

      Я бы тоже не хотел,что бы он покинул Ливерпуль!!!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 января 2018, 19:22

      Между строк все должны прочитать следующее - у нас в составе есть игрок Ливера и без пяти минут Реала!!!.. Трепещите, соперники сборной Египта на ЧМ!..
      Внёс свои 5 копеек в информационное противоборство!..))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > insider_retro 22 января 2018, 19:24

      Соглашусь.Да и без него все знали про супер игру Салаха,но сможет ли вот он играть с такими партнёрами.которые в сборной,ведь в Ливерпуле куда лучше уровень каждого футболиста

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