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    Гендиректор «Краснодара»: «Случайно встретились с Еременко, поговорили о футболе»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что случайно столкнулся с бывшим полузащитником ЦСКА и «Рубина» Романом Еременко на зимнем сборе команды в ОАЭ. Руководитель не стал отвечать на вопрос, интересен ли «быкам» 30-летний футболист.

    «Мы случайно встретились, поговорили о футболе. Роман оказался не просто хорошим футболистом, но и отличным аналитиком. Есть ли интерес к нему как к игроку? Не рассматривал эту встречу как общение с нашим будущим футболистом», – сказал Хашиг.

    Напомним, в ноябре 2016 Еременко был дисквалифицирован за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает через девять месяцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2018 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 января 2018, 17:09

      В. Хашиг так, случайно, встретился с Р. Ерёменко в ОАЭ. И, о чём
      была беседа и о чем договорились?

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 января 2018, 08:52

      ну и что...

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      Рейтинг: +4025

      raritet 22 января 2018, 20:13

      конечно же , о чем можно говорить на футбольном сайте. О Футболе. И наверное давал попутно интервью какому -нибудь другому сайту и о чем бы вы думали . они там говорили... а кто его знает? Лично я не понял.

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