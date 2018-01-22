Гендиректор «Краснодара»: «Случайно встретились с Еременко, поговорили о футболе»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что случайно столкнулся с бывшим полузащитником ЦСКА и «Рубина» Романом Еременко на зимнем сборе команды в ОАЭ. Руководитель не стал отвечать на вопрос, интересен ли «быкам» 30-летний футболист.

«Мы случайно встретились, поговорили о футболе. Роман оказался не просто хорошим футболистом, но и отличным аналитиком. Есть ли интерес к нему как к игроку? Не рассматривал эту встречу как общение с нашим будущим футболистом», – сказал Хашиг.

Напомним, в ноябре 2016 Еременко был дисквалифицирован за употребление кокаина. Срок его отстранения истекает через девять месяцев.