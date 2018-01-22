«Бавария» хочет приобрести Бэйла на замену Роббену и готова заплатить за валлийца 100 миллионов

«Бавария» пополнила число претендентов на полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

Сообщается, что мюнхенцы готовы заплатить за валлийца 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Челси».

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 17-ти матчах, забив девять голов и сделав пять результативных передач.