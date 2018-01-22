«Бавария» хочет приобрести Бэйла на замену Роббену и готова заплатить за валлийца 100 миллионов

Умные вы все тут)))а вот купили было бы неплохо!бабки так то не проблема))
«Бавария» пополнила число претендентов на полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.
Сообщается, что мюнхенцы готовы заплатить за валлийца 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Челси».
Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 17-ти матчах, забив девять голов и сделав пять результативных передач.