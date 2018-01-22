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    «Бавария» хочет приобрести Бэйла на замену Роббену и готова заплатить за валлийца 100 миллионов

    «Бавария» пополнила число претендентов на полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

    Сообщается, что мюнхенцы готовы заплатить за валлийца 100 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Челси».

    Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 17-ти матчах, забив девять голов и сделав пять результативных передач.

    Источник: Don Balon

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    22.01.2018 13:34
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 22 января 2018, 21:50

      Умные вы все тут)))а вот купили было бы неплохо!бабки так то не проблема))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 января 2018, 17:48

      Очередной фейк ! Интересно от кого ? )

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 января 2018, 17:17

      Бавария любого игрока хитро покупает... такие деньги врядли

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 22 января 2018, 17:08

      вчера была новость, в которой говорилось, что Бавария никогда не будет платить бешеных денег за игроков)

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 22 января 2018, 16:44

      роббена ведь брали из реала ? не нужен бейл ! хрустальный да и у баварцев есть кому играть ! утка статья !

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      Рейтинг: +53

      Benzema 9 22 января 2018, 14:58

      А Руменигге говорил что Бавария не будет платит не кому 100 млн или он берет свои слова обратно? Ха хаха)

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 22 января 2018, 14:43

      Первый раз в жизни вижу что Бавария 100 миллионов собирается истратить это же для них конец цвета

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 января 2018, 14:25

      Не хотели же тратиться, философия клуа и все такое. ТЕм более за такого травматичного. Но по скилам он шикарен.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > СуперПАВ9 22 января 2018, 14:56

      Опять ты тролль. тебе скучно или тебе модеры платят за срачь?

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > DeStar 22 января 2018, 15:12

      ну, начнем с того, что Роббен тоже не самый крепкий игрок, если говорить о травмах... хотя конечно врядли есть более хрустальный игрок сейчас, чем Бэйл...

      а на пару закроют правую бровку, поочередно отдыхая в лазарете

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > k4kuzma 22 января 2018, 16:39

      Ну это да, ты так высказался будто ты со мной не согласен. Роббену 33, пора закругляться

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > СуперПАВ9 22 января 2018, 16:42

      Ага, только сейчас по игре головой, я не знаю кто лучше бэйла. Плюс у бэйла хорошая статистика. Он хрустальный, вопросов нет, это большой минус. Но разница между травматичностью и скилами есть, первое на 9 из 10, второе тоже на высоте. По стате( время/полезное действие) он будет не хуже азаров, коутов, дембеле этих и кучу других топ игроков.

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > DeStar 22 января 2018, 17:25

      ну, кто его знает, может он еще и не думает закруглятся, да и это ж не последние год-два, это у Роббена тоже достаточно часто с травмами проблемы

      а не согласен в плане травматичности, баварии как раз бейл норм зайдет :) хрусталь с хрусталем будут играть с права, им не привыкать :)

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 22 января 2018, 14:03

      не больше 70

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > СашкаГуров 22 января 2018, 15:07

      Ему красная цена 40 максимум.

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 22 января 2018, 13:53

      100 лямов за этого стеклянного? Что курим то? Бавария не будит покупать таКое говно за такие деньги.

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