Тренер «Брайтона» считает, что судья не поставил в ворота «Челси» два пенальти

Главный тренер английского «Брайтона» Крис Хьютон прокомментировал итог матча 24 тура АПЛ против лондонского «Челси» (0:4). Специалист недоволен работой арбитра.

«День получился для нас сложным. Мы не заслужили счета 0:4. Пока мы сильно страдаем из-за того, что не реализуем моменты. Кроме того, рефери не поставил два пенальти в нашу пользу», – сказал Хьютон.

«Брайтон» идет в трех очках от зоны вылета.