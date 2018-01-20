Тренер «Брайтона» считает, что судья не поставил в ворота «Челси» два пенальти

Хотя я и фанат Челси, тут все ясно. Грэм Скотт...ина!, напортачил в матче с Норвичем. Не поставил пенальти, дважды . . . еще и не по делу удалил Морату. Как и говорил мсье Венгер, судьи в АПЛ неприкасаемые, и естественно Английские футбольные чиновники, не могут признавать ошибки судей, ведь ошибки судей, это и их ошибки. А Скотт непросто ошибся, он еще и дал понять, что система ВАР (видеоповторы), не спасут АПЛ, от бездарных, слепых и глухих судей.
Федерация футбола, не признала ошибок Скотта, и не отменила удаление Мораты, но . . . чтобы не оставаться в долгу у Челси, дала указания Моссу, помочь Челси победить. Прикольно лишь то, что Мосс также не увидел, два очевидных пенальти . . .
Истинные фанаты АПЛ, которые очень давно смотрят английский футбол, знают о чем я говорю, ибо такие случаи бывали и не раз. А Брайтон, просто попал под горячую руку . . .
Главный тренер английского «Брайтона» Крис Хьютон прокомментировал итог матча 24 тура АПЛ против лондонского «Челси» (0:4). Специалист недоволен работой арбитра.
«День получился для нас сложным. Мы не заслужили счета 0:4. Пока мы сильно страдаем из-за того, что не реализуем моменты. Кроме того, рефери не поставил два пенальти в нашу пользу», – сказал Хьютон.
«Брайтон» идет в трех очках от зоны вылета.