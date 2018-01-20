Ливерпульская газета разыгрывает среди читателей девятиметровую статую ван Дейка

Ливерпульское издание Echo разыгрывает среди своих читателей статую голландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка высотой чуть более девяти метров.

Сооружение, выполненное из полистирола и окрашенное в золотой цвет, было изготовлено букмекерской конторой Paddy Power и установлено за пределами стадиона «Энфилд» накануне матча мерсисайдцев с «Манчестер Сити» (4:3) в 23-м туре АПЛ.

Отмечается, что на процесс изготовления статуи потребовалось более 180 часов

Напомним, ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в нынешнее трансферное окно за 79 миллионов евро, подписав контракт до лета 2023 года.