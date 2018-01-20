Джано – Джикии: «Все будет отлично, пупсик»

Сам ты пупсик, все в подающих надежды ходишь столько лет. 3-6 игр за сезон.
Полузащитник «Спартака» Джано поддержал своего товарища по команде защитника Георгия Джикию, травмировавшему переднюю крестообразную связки левого коленного сустава в товарищеском поединке с «Шанхай СИПГ» (0:1).
«Пупсик! Как ты, расскажи? Все будет отлично, пупсик», – сказал Ананидзе.
Срок восстановления Джикии составит примерно пять месяцев. Защитник рискует пропустить домашний чемпионат мира-2018.
«Все будет отлично, пупсик» Жано поднимает Джикии настроение pic.twitter.com/wKpwl5DAh5— СЭ Спартак (@spartak_se) 20 января 2018 г.