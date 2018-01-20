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    Джано – Джикии: «Все будет отлично, пупсик»

    Полузащитник «Спартака» Джано поддержал своего товарища по команде защитника Георгия Джикию, травмировавшему переднюю крестообразную связки левого коленного сустава в товарищеском поединке с «Шанхай СИПГ» (0:1).

    «Пупсик! Как ты, расскажи? Все будет отлично, пупсик», – сказал Ананидзе.

    Срок восстановления Джикии составит примерно пять месяцев. Защитник рискует пропустить домашний чемпионат мира-2018.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2018 14:45
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 20 января 2018, 20:20

      Сам ты пупсик, все в подающих надежды ходишь столько лет. 3-6 игр за сезон.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 января 2018, 18:38

      понимаю вроде в шутку сказал, но такое слово больше самому Джано подходит))

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 20 января 2018, 18:04

      мда..джано удивляет.мог бы что то по оригинальнее сказать.подбодрить по мужски!а не шляпу глаголить!!!бицуху лучше бы качал,а то щас месяц сыграет и опять в лазарет,развеселился над горем!
      Поправляйся мужик!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Vlad_Tverskoy 20 января 2018, 18:11

      Наоборот, подбадривает же.

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Тraumtanzеr 20 января 2018, 18:27

      Да я и не спорю)просто меня как то это подбадривание не порадовало)
      Брат! Как ты,расскажи? Все будет отлично,мужик!!!
      Пупсик! Как ты, расскажи? Все будет отлично, пупсик»

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Vlad_Tverskoy 20 января 2018, 18:30

      Пупсики есть у маленьких девочек)
      Пупсики есть у богатых зрелых тетенек,которые кормят их и одевают)такие загорелые,нежные пупсики,которые за деньги готовы хавать все что бабушка скажет!
      Но явно не в футболе

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 20 января 2018, 16:26

      Пупсик!Как ты,расскажи?Тьфу мля!

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      Рейтинг: -28

      tyjtyjk56k5 20 января 2018, 16:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://xx.org.ua/kachokdoma

      -4
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      Рейтинг: +806

      тигрик 20 января 2018, 15:56

      Почему всех интересует кто с кем спаривается...неужели все так плохо и все вы озабоченны только этим?!...животное поколение пошло

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 января 2018, 15:54

      какие у них сюси пуси то шоколадки то пюсики ай ай ай не стыдно малчышки

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 20 января 2018, 15:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      По моему гомосятиной попахивает,не?Хотя это же свиньи,у них это в порядке вещей!

      -12
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > yarik1_78 20 января 2018, 15:51

      за своими дохлыми клячами следи

      4
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > Полная Канистра 20 января 2018, 16:16

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      Свиньи такие свиньи!Ананидзе первый ********!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > yarik1_78 20 января 2018, 18:12

      Так как петушара ты редкостная, значит свинья все же твоя мать, сын ты дзюбы.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 января 2018, 15:03

      Пупсик? Это по-европейски

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      Рейтинг: +988

      опус 2 20 января 2018, 15:03

      Теперь на западе Спартак никто не обвинит в притеснении сексменьшинств ( Шутка ) Выздоравливай Джикия !

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