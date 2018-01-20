Джано – Джикии: «Все будет отлично, пупсик»

Полузащитник «Спартака» Джано поддержал своего товарища по команде защитника Георгия Джикию, травмировавшему переднюю крестообразную связки левого коленного сустава в товарищеском поединке с «Шанхай СИПГ» (0:1).

«Пупсик! Как ты, расскажи? Все будет отлично, пупсик», – сказал Ананидзе.

Срок восстановления Джикии составит примерно пять месяцев. Защитник рискует пропустить домашний чемпионат мира-2018.