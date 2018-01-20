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    «Рома» просит у «Челси» за Джеко 50 миллионов

    Форвард «Ромы» Эдин Джеко близок к продолжению карьеры в Англии. «Челси» ведет переговоры по трансферу футболиста. Как сообщается, римляне согласны продать боснийца за 50 миллионов евро, а также требуют прописать в сделке 10 миллионов в виде бонусов.

    Боснийский футболист уже выступал ранее в английской Премьер-лиге, дважды став чемпионом в составе «Манчестер Сити».

    Джеко в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    20.01.2018 09:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 20 января 2018, 18:02

      За 50 можно

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      Рейтинг: +148

      Sarco 20 января 2018, 12:00

      Не за него одного они требуют 50 , а за Эмерсона в придачу.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Sarco 20 января 2018, 12:43

      По мне так, в нынешние времена сумасшедших цен, 50 лямов за запасного форварда, нормальная сумма

      1
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      Рейтинг: +148

      Sarco > Аристократ Олжик 20 января 2018, 13:39

      Да вопрос не в том ,нормальная цена или нет , дело в том что это сумма за двух игроков ,а не за одного . Челси вообще , сначало Эмерсона хотел,а потом уже Джеко ,и они за обоих предлагают 50 ,а не за одного Джеко .Челси уже давно не тот клуб который будет 50 за 31 нападающего платить , даже 25 для них много )

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Sarco 20 января 2018, 15:22

      увы, но факт . . . нет чтобы купить Гризманна, и сразу закрыть две проблемные позиции, атакующего полузащитника и второго форварда. Антуан обе позиции закрывает спокойно, и плюс нам нужен забивной плеймейкер, как раз то, что сочетается в Антуане.
      Как Абрамович хочет прогрессировать, не покупая игроков дороже 100 лямов, уму не постижимо . . .

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