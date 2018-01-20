«Рома» просит у «Челси» за Джеко 50 миллионов

Форвард «Ромы» Эдин Джеко близок к продолжению карьеры в Англии. «Челси» ведет переговоры по трансферу футболиста. Как сообщается, римляне согласны продать боснийца за 50 миллионов евро, а также требуют прописать в сделке 10 миллионов в виде бонусов.

Боснийский футболист уже выступал ранее в английской Премьер-лиге, дважды став чемпионом в составе «Манчестер Сити».

Джеко в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.