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    СМИ: Пике продал дом своему одноклубнику по «Барселоне»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике решил поменять место жительства. Как сообщается, футболист продал свой нынешний дом одноклубнику Самуэлю Умтити. Пике планирует переехать со своей семьей в новый роскошный особняк, который сейчас находится на заключительном этапе его строительства.

    Напомним, футболист продлил контракт с «Барселоной». Срок договора истечет в июне 2022 года. Сумма выкупа, прописанная в документе, равна 500 миллионам евро.

    Источник: Don Balon

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    20.01.2018 09:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 января 2018, 12:58

      ну отлично что ! еще один + что умтити будет в барселоне на очень долгое время !

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 20 января 2018, 12:19

      ну новость конечно очень футбольная))

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 20 января 2018, 12:09

      Новости экономики

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