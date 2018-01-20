СМИ: Пике продал дом своему одноклубнику по «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике решил поменять место жительства. Как сообщается, футболист продал свой нынешний дом одноклубнику Самуэлю Умтити. Пике планирует переехать со своей семьей в новый роскошный особняк, который сейчас находится на заключительном этапе его строительства.

Напомним, футболист продлил контракт с «Барселоной». Срок договора истечет в июне 2022 года. Сумма выкупа, прописанная в документе, равна 500 миллионам евро.