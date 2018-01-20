«Сток Сити» предупредил «Ливерпуль», что не продаст Батлэнда

«Сток Сити» не намерен расставаться с вратарем Джеком Батлэндом. По неофициальным данным, «Ливерпуль» готов заплатить за 24-летнего футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов.

«В январе мы его не продадим. Абсолютно никаких шансов. Пока я здесь, сделаю все, что в моих силах, чтобы удержать Батлэнда», – сказал главный тренер «Сток Сити» Пол Ламберт.