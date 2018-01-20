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    «Сток Сити» предупредил «Ливерпуль», что не продаст Батлэнда

    «Сток Сити» не намерен расставаться с вратарем Джеком Батлэндом. По неофициальным данным, «Ливерпуль» готов заплатить за 24-летнего футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов.

    «В январе мы его не продадим. Абсолютно никаких шансов. Пока я здесь, сделаю все, что в моих силах, чтобы удержать Батлэнда», – сказал главный тренер «Сток Сити» Пол Ламберт.

    Источник: Goal.com

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    20.01.2018 08:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 20 января 2018, 14:42

      Ну если будет тащить как в 17 фифе, то отличное приобретение. А вообще Ливерпулю нужен вратарь уровня Де Хеа, Куртуа, Нойер, если они хотят стать чемпионами

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