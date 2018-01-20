Источник: Джеко согласился на переход в «Челси»

Форвард «Ромы» Эдин Джеко может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, футболист согласился принять предложение «Челси». Сумма трансфера 31-летнего игрока оценивается в 44 миллиона фунтов стерлингов.

Боснийский футболист уже выступал ранее в английской Премьер-лиге, дважды став чемпионом в составе «Манчестер Сити».

Джеко в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.