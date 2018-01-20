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    Источник: Джеко согласился на переход в «Челси»

    Форвард «Ромы» Эдин Джеко может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, футболист согласился принять предложение «Челси». Сумма трансфера 31-летнего игрока оценивается в 44 миллиона фунтов стерлингов.

    Боснийский футболист уже выступал ранее в английской Премьер-лиге, дважды став чемпионом в составе «Манчестер Сити».

    Джеко в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    20.01.2018 08:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 января 2018, 11:15

      да возьмите лучше Смолова тот не хуже и дешевле и тем более моложе!

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      Рейтинг: -2

      michaelvasilov 20 января 2018, 10:52

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      -1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 января 2018, 10:03

      Это хорошо!

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 января 2018, 09:54

      Отличное усиление!

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