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    «ПСЖ» намерен подписать контракт с Гвардиолой

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола потенциально может продолжить карьеру во Франции. Как утверждается, испанского специалиста хочет подписать «ПСЖ». Парижане ставят едва ли не основной целью в ближайшие сезоны добиться переезда Гвардиолы в Париж.

    Действующее соглашение тренера истекает летом 2019 года. Руководство «Манчестер Сити» по завершении сезона намерено провести переговоры со специалистом по поводу продления контракта.

    Источник: Mirror.co.uk

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    20.01.2018 07:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +715

      Mario84 21 января 2018, 00:30

      Он все контракты дорабатывал до конца. Возможно , но после 2019 года. Испания, Германия, Англия.... а может не франция, а Ювентус)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 20 января 2018, 17:51

      шутка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 января 2018, 12:11

      у него и в МС неплохо идет. З/п ему МС накрутит если что. Так что смысл ему что-то менять. С финансами у МС все в порядке

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 20 января 2018, 12:05

      Что ему там делать? На Неймара смотреть?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 января 2018, 11:31

      утька с крыльями

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 января 2018, 10:14

      Пеп ещё ничего с "горожанами" толком не выиграл. На кой ему переходить в чемпионат Франции, который с АПЛ рядом не стоял!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 20 января 2018, 09:53

      Менять АПЛ на Францию?!
      "Не смешите мои подковы"

      3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 20 января 2018, 09:39

      Блин. Да кому интересен этот чемпионат Франции? Вот перешёл туда Неймар из-за космической суммы, а через пол года хочет убежать! Потому что там даже за большие деньги скукотища. Как в китае.

      -1
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