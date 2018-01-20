«ПСЖ» намерен подписать контракт с Гвардиолой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола потенциально может продолжить карьеру во Франции. Как утверждается, испанского специалиста хочет подписать «ПСЖ». Парижане ставят едва ли не основной целью в ближайшие сезоны добиться переезда Гвардиолы в Париж.

Действующее соглашение тренера истекает летом 2019 года. Руководство «Манчестер Сити» по завершении сезона намерено провести переговоры со специалистом по поводу продления контракта.