«ПСЖ» намерен подписать контракт с Гвардиолой

Он все контракты дорабатывал до конца. Возможно , но после 2019 года. Испания, Германия, Англия.... а может не франция, а Ювентус)
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола потенциально может продолжить карьеру во Франции. Как утверждается, испанского специалиста хочет подписать «ПСЖ». Парижане ставят едва ли не основной целью в ближайшие сезоны добиться переезда Гвардиолы в Париж.
Действующее соглашение тренера истекает летом 2019 года. Руководство «Манчестер Сити» по завершении сезона намерено провести переговоры со специалистом по поводу продления контракта.