Киммих признан лучшим футболистом Германии по итогам 2017 года

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих признан лучшим игроком национальной команды в 2017 году. В голосовании 22-летний немец набрал 45,3 процента голосов.

Второе место занял полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер (37,8 процента). Третьим стал голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген (4,7 процента).

В нынешнем сезоне Киммих провел в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.