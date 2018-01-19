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    Киммих признан лучшим футболистом Германии по итогам 2017 года

    Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих признан лучшим игроком национальной команды в 2017 году. В голосовании 22-летний немец набрал 45,3 процента голосов.

    Второе место занял полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер (37,8 процента). Третьим стал голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген (4,7 процента).

    В нынешнем сезоне Киммих провел в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

    Источник: DFB

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    19.01.2018 17:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 января 2018, 19:42

      очень умный игрок.. немецкая машина по производству классных игроков работает исправно...

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 января 2018, 17:52

      даже не сомневался!! это второй лам.

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