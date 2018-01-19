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    Агент Вернблума опроверг информацию об уходе шведа из ЦСКА

    Футбольный агент Карл Фагер, занимающийся делами полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума, опроверг информацию об уходе шведа из московского клуба.

    Ранее жена футболиста намекнула на уход мужа из стана армейцев. Контракт хавбека истекает летом 2018 года.

    «Спекуляции – это всегда весело. Однако пост Нины о том, что шесть лет назад Вернблум подписал контракт с ЦСКА, не означает, что Понтус уходит», – сказал агент.

    Источник: Sport24

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    19.01.2018 17:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      qhsub.56061 19 января 2018, 19:55

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

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      Рейтинг: +52

      challenger98 19 января 2018, 19:04

      Не было никаких намеков на уход. 6 лет назад в этот день Понтус подписал контракт с ЦСКА, а она отметила это событие, что уже ею же и было подтверждено. И чего все такой кипиш развели

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 января 2018, 18:39

      НЕ ДАЙ БОГ....

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