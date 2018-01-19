Агент Вернблума опроверг информацию об уходе шведа из ЦСКА

Футбольный агент Карл Фагер, занимающийся делами полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума, опроверг информацию об уходе шведа из московского клуба.

Ранее жена футболиста намекнула на уход мужа из стана армейцев. Контракт хавбека истекает летом 2018 года.

«Спекуляции – это всегда весело. Однако пост Нины о том, что шесть лет назад Вернблум подписал контракт с ЦСКА, не означает, что Понтус уходит», – сказал агент.