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    Жена Вернблума: «Москва навсегда останется в моем сердце»

    Нина Вернблум, являющаяся женой полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума, на своей странице в инстаграме опубликовала фото мужа в футболке армейцев.

    «Шесть лет назад он перешел в ЦСКА, а мы переехали в Москву. Это было незабываемое приключение. Наша семья увеличилась на одного человека. Москва навсегда останется в моем сердце», – написала Вернблум.

    Швед стал игроком ЦСКА в 2012 году. Действующее соглашение полузащитника с московским клубом истекает летом 2018 года.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    19.01.2018 12:32
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 19 января 2018, 20:17

      Спокойно,парни! Просто от В.жена уходит..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 19 января 2018, 17:44

      Инстаграмм - чего вы хотите ! Москва навсегда останется в ее сердце !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 января 2018, 17:21

      Грязный игрок,но полезный повезло ЦСКА с ним.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 19 января 2018, 15:59

      Плохой игрочишка

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 19 января 2018, 15:40

      Удачи и здоровья его семье.а Понтусу хочется пожелать играть чисто,а не быть "костоломом"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 19 января 2018, 15:25

      Молодец...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 19 января 2018, 15:18

      развели вы тут
      кто сказал, что он уходит?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 января 2018, 13:46

      Я тоже подумал, что он уходит)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 января 2018, 13:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Неужели он уйдёт? Наконец-то... самый грязный и подлый игрок РФПЛ.

      -19
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. > ivanthebest 19 января 2018, 13:50

      "..грязный и подлый" это глупо сказано, ибо НИ ОДНОЙ ТРАВМЫ он никому не нанёс.(в отличии от некоторых ).
      Понтус сменил Элвера Рахимича ЖЕЛЕЗНОГО ДРОВОСЕКА и весьма успешно. А удёт? Посмотрим.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Don Diablo 19 января 2018, 16:25

      Тебе не говорили, что твоя мать дзюба?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > ivanthebest 19 января 2018, 16:31

      Ахаха, так бомбануло) Прям полыхает тут у многих) Что, правда глаза колет?)

      -2
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      Рейтинг: +229

      Avenger_93 > ivanthebest 19 января 2018, 17:52

      Ну если ты дятел, так лучше молчи шашлык

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Don Diablo 19 января 2018, 23:49

      Ты стрелки то не метай, сын дзюбы.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 января 2018, 12:41

      Мне не нравится то, что жена Вернблума пишет в прошедшем времени. Неужели он уйдёт?

      1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BRO_football 19 января 2018, 12:47

      если уйдет то ждем какой нибудь громкий трансфер за 500000 евро от гинера !

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > dinar7777dinar 19 января 2018, 13:13

      кризис в стране!!1

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > NeoNaTe 19 января 2018, 13:23

      не знай ! газпромчик деньги на ветер кидает много )))) ! а гинер реально жмет бабки ! цска нужно обновление ! весь центр защиты менять ! Нападения нету в полузащиту ! вообщем процентов 60 личного состава надо менять если честно. не обижайтесь на правду болелы цска а то опять начнете минусовать !

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > dinar7777dinar 19 января 2018, 13:28

      это был сарказм, гинер сидит бабки выкачивает, на усиления пофиг ему

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > NeoNaTe 19 января 2018, 13:35

      вот именно !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > neim 19 января 2018, 16:35

      сорри случайно минус поставил ! хотел лайк !

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