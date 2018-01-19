Жена Вернблума: «Москва навсегда останется в моем сердце»

Нина Вернблум, являющаяся женой полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума, на своей странице в инстаграме опубликовала фото мужа в футболке армейцев.

«Шесть лет назад он перешел в ЦСКА, а мы переехали в Москву. Это было незабываемое приключение. Наша семья увеличилась на одного человека. Москва навсегда останется в моем сердце», – написала Вернблум.

Швед стал игроком ЦСКА в 2012 году. Действующее соглашение полузащитника с московским клубом истекает летом 2018 года.