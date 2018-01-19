РФПЛ пожелала здоровья защитнику «Спартака» Джикии

В РФПЛ пожелали здоровья защитнику «Спартака» и сборной России Георгию Джикии, который получил серьезную травму в первом товарищеском матче нового года.

«У Георгия Джикии, получившего в сегодняшнем спарринге повреждение, диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция», – говорится в твиттере организации.