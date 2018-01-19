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    РФПЛ пожелала здоровья защитнику «Спартака» Джикии

    В РФПЛ пожелали здоровья защитнику «Спартака» и сборной России Георгию Джикии, который получил серьезную травму в первом товарищеском матче нового года.

    «У Георгия Джикии, получившего в сегодняшнем спарринге повреждение, диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция», – говорится в твиттере организации.

    Источник: РПЛ

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    19.01.2018 07:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 января 2018, 09:52

      В сообщении нет ни слова о пожелании игроку здоровья, есть просто констатация факта "получил травму, нужна операция"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 19 января 2018, 16:56

      Как же хреново начинается год.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 19 января 2018, 12:23

      Здоровья Георгий! Очень и очень обидно пропустить ЧМ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 19 января 2018, 12:04

      итак в защите сборной хреново, а это вообще пипец... здоровья!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 января 2018, 11:59

      Здоровья.Все победы впереди, главное не раскисать.Все адекватные болельщики за тебя.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 января 2018, 11:18

      и я желаю. Лучший наш защитник пожалуй...Давай парень.сборная тебя ждет.

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 января 2018, 09:35

      Говорят, что шоколадные обертывания могут помочь :)

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 января 2018, 09:19

      Георгий, выздоравливай скорей!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 января 2018, 08:43

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