Эдер: «У «Локомотива» есть все шансы пройти «Ниццу»

Нападающий «Локомотив» Эдер рассказал о планах на весеннюю часть РФПЛ и Лиги Европы.

– Мы идем на первом месте, у нас хороший отрыв от конкурентов, что важно. Усердно готовимся ко второй части сезона, а также к Лиге Европы.

– Помимо победы в чемпионате мечтаете, наверное, и о триумфе в еврокубках?

– Да, есть такая мечта. Мы хорошо прошли групповой этап. А теперь есть все шансы пройти «Ниццу». Однако, отмечу, что это непростой соперник.

– Ставите ли себе цели на остаток сезона?

– Главное – помочь команде добиться хороших результатов и забить как можно больше мячей.

– Что скажете о ставке на португальских игроков?

– Опыт в таком чемпионате пойдет всем португальцам на пользу.

– У вас-то опыт точно позитивный.

– Да, поначалу была фаза адаптации, не всегда выходил на поле. Но в «Локо» мне все очень нравится. Я уже адаптировался, планирую показывать хорошую игру.

Ранее сообщалось, что Эдер может досрочно вернуться из аренды в «Лилль».