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    Эдер: «У «Локомотива» есть все шансы пройти «Ниццу»

    Нападающий «Локомотив» Эдер рассказал о планах на весеннюю часть РФПЛ и Лиги Европы.

    – Мы идем на первом месте, у нас хороший отрыв от конкурентов, что важно. Усердно готовимся ко второй части сезона, а также к Лиге Европы.

    – Помимо победы в чемпионате мечтаете, наверное, и о триумфе в еврокубках?

    – Да, есть такая мечта. Мы хорошо прошли групповой этап. А теперь есть все шансы пройти «Ниццу». Однако, отмечу, что это непростой соперник.

    – Ставите ли себе цели на остаток сезона?

    – Главное – помочь команде добиться хороших результатов и забить как можно больше мячей.

    – Что скажете о ставке на португальских игроков?

    – Опыт в таком чемпионате пойдет всем португальцам на пользу.

    – У вас-то опыт точно позитивный.

    – Да, поначалу была фаза адаптации, не всегда выходил на поле. Но в «Локо» мне все очень нравится. Я уже адаптировался, планирую показывать хорошую игру.

    Ранее сообщалось, что Эдер может досрочно вернуться из аренды в «Лилль».

    Источник: «Советский спорт»

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    18.01.2018 21:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 января 2018, 02:18

      Как-то по игре с Люцерном я этих шансов не разглядела...

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 19 января 2018, 00:27

      Шансы есть всегда !

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