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    «Арсенал» отпустит Санчеса в «МЮ» за 10 миллионов и Мхитаряна

    Издание Evening Standard сообщило условия возможной сделки по переходу Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».

    По информации источника, лондонский клуб готов расстаться с 29-летним чилийцем в обмен на 10 миллионов фунтов и полузащитника Генриха Мхитаряна. Сделка может состояться в ближайшее время.

    Ранее главный тренер «канониров» допустил возможность ухода Санчеса и сказал, что клуб в состоянии оформить сделку по Мхитаряну.

    На счету Санчеса в текущем сезоне восемь голов и четыре результативные передачи в 22 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

    28-летний Мхитарян принял участие в 28 играх «красных дьяволов», в которых дважды забил и отдал шесть голевых пасов. Его стоимость – 35 миллионов.

    Источник: Evening Standard

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    18.01.2018 15:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 января 2018, 22:55

      Армяна лучше продать, Санчеса с лупоглазым лучше летом бесплатно взять. Не понимаю на кой вообще нужен Санчес при Лингарде, Марсьяле, Решфорде, и без него фланги у МЮ очень добротные.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 18 января 2018, 19:39

      Нормальная компенсация

      0
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    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 18 января 2018, 19:36

      Вы походу Марсиаля забыли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 18 января 2018, 16:39

      Ну,Санчес МЮ не повредит,надеюсь. Вингер классный,базара ноль..Да и Мхитарян в Арсенале,может,оживёт.. С таким потенциалом портки на лавке протирать не дело..

      0
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 18 января 2018, 15:45

      ждем официально а то от этих источников голова кружится

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 января 2018, 15:16

      ну если это правда то отлично ! мхитарян не тянет уровень апл а вот санчес машина ! выиграет только мю на этом !

      -2
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 18 января 2018, 15:15

      Посмотрим, что из этого всего выйдет...

      3
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 18 января 2018, 15:10

      По-моему, арсенал только выиграет от этого

      2
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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > Dimka_Foxy 18 января 2018, 22:00

      Динара , наверно, АРМЯНЕ в детстве и до сих пор сильно обижают. По каждому поводу за них цепляется- бедный динар. Я же просил- тут о ФУТБОЛЕ пишут!!!!!!

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