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  • «Арсенал» отпустит Санчеса в «МЮ» за 10 миллионов и Мхитаряна

«Арсенал» отпустит Санчеса в «МЮ» за 10 миллионов и Мхитаряна

18 января 2018, 15:02
9

Издание Evening Standard сообщило условия возможной сделки по переходу Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, лондонский клуб готов расстаться с 29-летним чилийцем в обмен на 10 миллионов фунтов и полузащитника Генриха Мхитаряна. Сделка может состояться в ближайшее время.

Ранее главный тренер «канониров» допустил возможность ухода Санчеса и сказал, что клуб в состоянии оформить сделку по Мхитаряну.

На счету Санчеса в текущем сезоне восемь голов и четыре результативные передачи в 22 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

28-летний Мхитарян принял участие в 28 играх «красных дьяволов», в которых дважды забил и отдал шесть голевых пасов. Его стоимость – 35 миллионов.

Источник: Evening Standard
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Санчес Алексис Мхитарян Генрих
Комментарии (9)
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Dimka_Foxy
1516277420
По-моему, арсенал только выиграет от этого
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DeMoN-MUFC
1516277741
Посмотрим, что из этого всего выйдет...
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dinar7777dinar
1516277788
ну если это правда то отлично ! мхитарян не тянет уровень апл а вот санчес машина ! выиграет только мю на этом !
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sandutzu
1516279520
ждем официально а то от этих источников голова кружится
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Sedoi_Goblin
1516282780
Ну,Санчес МЮ не повредит,надеюсь. Вингер классный,базара ноль..Да и Мхитарян в Арсенале,может,оживёт.. С таким потенциалом портки на лавке протирать не дело..
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BARCLAYS_APL
1516293406
Вы походу Марсиаля забыли
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ЮЗИК
1516293564
Нормальная компенсация
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ivanthebest
1516305358
Армяна лучше продать, Санчеса с лупоглазым лучше летом бесплатно взять. Не понимаю на кой вообще нужен Санчес при Лингарде, Марсьяле, Решфорде, и без него фланги у МЮ очень добротные.
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