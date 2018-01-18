«Арсенал» отпустит Санчеса в «МЮ» за 10 миллионов и Мхитаряна

Издание Evening Standard сообщило условия возможной сделки по переходу Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, лондонский клуб готов расстаться с 29-летним чилийцем в обмен на 10 миллионов фунтов и полузащитника Генриха Мхитаряна. Сделка может состояться в ближайшее время.

Ранее главный тренер «канониров» допустил возможность ухода Санчеса и сказал, что клуб в состоянии оформить сделку по Мхитаряну.

На счету Санчеса в текущем сезоне восемь голов и четыре результативные передачи в 22 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

28-летний Мхитарян принял участие в 28 играх «красных дьяволов», в которых дважды забил и отдал шесть голевых пасов. Его стоимость – 35 миллионов.