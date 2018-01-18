«МЮ» начал переговоры с Де Хеа о продлении контракта

Около двух недель назад представители «Манчестер Юнайтед» начали переговоры с вратарем команды Давидом Де Хеа. Англичане рассчитывают продлить соглашение с 27-летним испанцем на долгосрочной основе.

Действующий контракт рассчитан до июня 2019 года, в нем прописана опция продления на один сезон. Сейчас Де Хеа зарабатывает в «МЮ» 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Стоит отметить, что в услугах голкипера ранее проявлял заинтересованность «Реал».