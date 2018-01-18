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    «МЮ» начал переговоры с Де Хеа о продлении контракта

    Около двух недель назад представители «Манчестер Юнайтед» начали переговоры с вратарем команды Давидом Де Хеа. Англичане рассчитывают продлить соглашение с 27-летним испанцем на долгосрочной основе.

    Действующий контракт рассчитан до июня 2019 года, в нем прописана опция продления на один сезон. Сейчас Де Хеа зарабатывает в «МЮ» 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Стоит отметить, что в услугах голкипера ранее проявлял заинтересованность «Реал».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.01.2018 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 18 января 2018, 09:20

      Как хотите,но он должен играть за МЮ.Это лучший вратарь мира.

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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 18 января 2018, 07:58

      Надо любым способом оставить Давида в команде!!!

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