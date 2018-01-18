Бердыев: «В «Рубине» волшебства не случилось. Здесь игроки не голодные, не пашут, как в «Ростове»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил игру казанского клуба.

На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 23 очка.

– Все ожидали, что Бердыев – волшебник, который сразу даст результат в «Рубине», а оказалось, что нет, и нужны условия.

– Да, согласен. Это ведь наоборот хорошо, потому что все должны понимать, что чудес не бывает.

– Почему этого «волшебства» не случилось?

– Сразу понял на первых сборах, что не получится, потому что ментально игроки другие: не голодные, не пашут, через не могу не играют. То, что было в «Ростове», здесь такого не было. В «Ростове» – бойцы, которые высекали. Они себя не жалели и других. А здесь игроки другие. Ментально они другие люди.

Я почему так много говорю про пресловутый менталитет? Ну они другие, и с ними нужно работать. В «Ростове» волшебство было основано на нем, на страсти, желании. Здесь этого пока нет, но уверен, что будет.