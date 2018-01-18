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  • Бердыев: «В «Рубине» волшебства не случилось. Здесь игроки не голодные, не пашут, как в «Ростове»

Бердыев: «В «Рубине» волшебства не случилось. Здесь игроки не голодные, не пашут, как в «Ростове»

18 января 2018, 01:15
13

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил игру казанского клуба.

На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 23 очка.

– Все ожидали, что Бердыев – волшебник, который сразу даст результат в «Рубине», а оказалось, что нет, и нужны условия.

– Да, согласен. Это ведь наоборот хорошо, потому что все должны понимать, что чудес не бывает.

– Почему этого «волшебства» не случилось?

– Сразу понял на первых сборах, что не получится, потому что ментально игроки другие: не голодные, не пашут, через не могу не играют. То, что было в «Ростове», здесь такого не было. В «Ростове» – бойцы, которые высекали. Они себя не жалели и других. А здесь игроки другие. Ментально они другие люди.

Я почему так много говорю про пресловутый менталитет? Ну они другие, и с ними нужно работать. В «Ростове» волшебство было основано на нем, на страсти, желании. Здесь этого пока нет, но уверен, что будет.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (13)
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арейская
1516228290
Очень хочется верить...
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mishavandit
1516230115
грядут большие пистоны)
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Антон bx14e
1516233217
Двукратный Чемпион России говорит,на всякий случай...каким бы унылым его футбол не был,Бердыев заслуживает уважения!раньше считал иначе,но его "Ростов" мой гнев на нет свел.2 команды никогда не претендовавшие ни на что,кроме борьбы за выживание(да простят меня болельщики обеих,Ростсельмашу спасибо за Лоськова),и он сделал одну чемпионом,вторую вроде как почти,да?
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ROSTOV SUPER
1516245209
Ну да , в Ростове были бойцами, команда всех радовала и результат был , а перешли в Зенит и Рубин , все стали не нужным хламом , ВСЕ ДО ОДНОГО ! Финансовых успехов вам ребята , а мы с Карпиным будем новую команду строить !
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пряник929
1516245996
Рубин обречен....
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Ще Гевара
1516246372
В Рубине много "левых гусей", которые вот - вот разлетятся и всё у Бекиича сложится.
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15112007
1516252978
Конечно, всё будет, иначе ты не Кубран Бекиич.
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FanatSerj
1516255997
вот поэтому Бердыева в сборную звать и смысла большого нет, в сборной еще хуже чем в Рубине, там мажор на мажоре, каждый второй а то и первый себя звездой считает, какие там бойцы, они быстрее усы аль еще чего в твитер запостят, чем на поле будут выкладываться.
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Chernyi Lis
1516261122
выкладывались только ни х.не получалось..сыгранности никакой.!!!.валить легче на менталитет! с себя груз снять..другие команды тоже со своим этим же..кто то на верху кто в фнл готовится..если бы в другую перейдет команду что скажет интересно когда не получится..про менталитет уже нельзя!!!
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vgarakh
1516268457
В Ростове вообще и в принципе футбольная атмосфера, дух, которые заставляли игроков играть на страсти и желании , плюс квалификация и подход к делу Бердыева и его штаба.
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