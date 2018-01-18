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    Бердыев: «В «Рубине» волшебства не случилось. Здесь игроки не голодные, не пашут, как в «Ростове»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил игру казанского клуба.

    На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 23 очка.

    – Все ожидали, что Бердыев – волшебник, который сразу даст результат в «Рубине», а оказалось, что нет, и нужны условия.

    – Да, согласен. Это ведь наоборот хорошо, потому что все должны понимать, что чудес не бывает.

    – Почему этого «волшебства» не случилось?

    – Сразу понял на первых сборах, что не получится, потому что ментально игроки другие: не голодные, не пашут, через не могу не играют. То, что было в «Ростове», здесь такого не было. В «Ростове» – бойцы, которые высекали. Они себя не жалели и других. А здесь игроки другие. Ментально они другие люди.

    Я почему так много говорю про пресловутый менталитет? Ну они другие, и с ними нужно работать. В «Ростове» волшебство было основано на нем, на страсти, желании. Здесь этого пока нет, но уверен, что будет.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    18.01.2018 01:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 января 2018, 12:40

      В Ростове вообще и в принципе футбольная атмосфера, дух, которые заставляли игроков играть на страсти и желании , плюс квалификация и подход к делу Бердыева и его штаба.

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 18 января 2018, 10:38

      выкладывались только ни х.не получалось..сыгранности никакой.!!!.валить легче на менталитет! с себя груз снять..другие команды тоже со своим этим же..кто то на верху кто в фнл готовится..если бы в другую перейдет команду что скажет интересно когда не получится..про менталитет уже нельзя!!!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 января 2018, 09:13

      вот поэтому Бердыева в сборную звать и смысла большого нет, в сборной еще хуже чем в Рубине, там мажор на мажоре, каждый второй а то и первый себя звездой считает, какие там бойцы, они быстрее усы аль еще чего в твитер запостят, чем на поле будут выкладываться.

      5
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      Рейтинг: +1351

      15112007 18 января 2018, 08:22

      Конечно, всё будет, иначе ты не Кубран Бекиич.

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 18 января 2018, 06:32

      В Рубине много "левых гусей", которые вот - вот разлетятся и всё у Бекиича сложится.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 января 2018, 06:26

      Рубин обречен....

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 18 января 2018, 06:13

      Ну да , в Ростове были бойцами, команда всех радовала и результат был , а перешли в Зенит и Рубин , все стали не нужным хламом , ВСЕ ДО ОДНОГО ! Финансовых успехов вам ребята , а мы с Карпиным будем новую команду строить !

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > ROSTOV SUPER 18 января 2018, 10:27

      очень интересная команда Ростов была - с удовольствием смотрел за её игрой.Думаю,Карпин сможет вернуть потерянные позиции...Удачи!

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > гус 18 января 2018, 10:28

      подскажите,может чего-то не знаю,с какой командой тренер Карпин вылетал в ФНЛ?

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > гус 18 января 2018, 17:39

      с Армавиром он не вылетал - его сняли раньше...со СПАРТАКОМ дважды был серебряным призёром и играл в ЛЧ. Тренеришка - это не для Карпина - Вы не правы.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 18 января 2018, 02:53

      Двукратный Чемпион России говорит,на всякий случай...каким бы унылым его футбол не был,Бердыев заслуживает уважения!раньше считал иначе,но его "Ростов" мой гнев на нет свел.2 команды никогда не претендовавшие ни на что,кроме борьбы за выживание(да простят меня болельщики обеих,Ростсельмашу спасибо за Лоськова),и он сделал одну чемпионом,вторую вроде как почти,да?

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      Рейтинг: +880

      mishavandit 18 января 2018, 02:01

      грядут большие пистоны)

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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 января 2018, 01:31

      Очень хочется верить...

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