«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» близки к завершению сделки по обмену Мхитаряна и Санчеса

Жалко мхитаряна, надеюсь в арсенал прийдет другой тренер
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» ведут переговоры об обмене полузащитника Генриха Мхитаряна и нападающего Алексиса Санчеса.
Стороны близки к завершению сделки. В ближайшее время клубы объявят о переходах.
Ранее сообщалось, что Санчес в «МЮ» будет зарабатывать 14 миллионов фунтов стерлингов в год.
В нынешнем сезоне Мхитарян провел в АПЛ 13 матчей, забив один гол и отдав пять результативных передач. В активе Санчеса – 19 игр, восемь забитых мячей и три голевых паса.