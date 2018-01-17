«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» близки к завершению сделки по обмену Мхитаряна и Санчеса

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» ведут переговоры об обмене полузащитника Генриха Мхитаряна и нападающего Алексиса Санчеса.

Стороны близки к завершению сделки. В ближайшее время клубы объявят о переходах.

Ранее сообщалось, что Санчес в «МЮ» будет зарабатывать 14 миллионов фунтов стерлингов в год.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел в АПЛ 13 матчей, забив один гол и отдав пять результативных передач. В активе Санчеса – 19 игр, восемь забитых мячей и три голевых паса.