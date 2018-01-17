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    «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» близки к завершению сделки по обмену Мхитаряна и Санчеса

    «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» ведут переговоры об обмене полузащитника Генриха Мхитаряна и нападающего Алексиса Санчеса.

    Стороны близки к завершению сделки. В ближайшее время клубы объявят о переходах.

    Ранее сообщалось, что Санчес в «МЮ» будет зарабатывать 14 миллионов фунтов стерлингов в год.

    В нынешнем сезоне Мхитарян провел в АПЛ 13 матчей, забив один гол и отдав пять результативных передач. В активе Санчеса – 19 игр, восемь забитых мячей и три голевых паса.

    Источник: Independent.co.uk

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    17.01.2018 23:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 18 января 2018, 00:55

      Жалко мхитаряна, надеюсь в арсенал прийдет другой тренер

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 18 января 2018, 00:28

      статистика в данном случае ничего не определяет..это все равно,что сравнивать лидера Барселоны,нападающего(замыкающего прострельные передачи и иногда придумающего голы) и Лидера Реала(организовывающего почти все атаки команды,а также их замыкающего,за исключением этого сезона,-не все получается)..
      да простят меня самовлюблённые армяне,но я поставлю Мхитаряна всё-же на второе место,после Аршавина,в своем списке лучших игроков постсоветского пространства(не взирая на всяких шево и блохиных).Андрюха тащил,добывал,феерил! а уже потом давал дурацкие комментарии,с одной дурой разводился,половину нажитого состояния оставив,с другой сошелся,тоже дурой,а жаль..Андрюха,если ты меня читаешь,прошу тебя,вернись в сборную нашей страны! При тренере-вратаре(вратарем тоже он был мягко говоря так себе.запомнил только его лысину и сороковой номер в спартаке),это сложно,но ты попробуй!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Антон bx14e 18 января 2018, 00:48

      Классная вещь амнезия, каждый день новости. Ты про хохлятского Шевченка забыл (не Тараса, а Андрея), так он между прочем ЛЧ выигрывал с миланом, и Золотой мяч брал. Аршавин и Мхитарян по сравнению с ним 2 болбоя.

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