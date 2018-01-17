«Барселона» отказывается комментировать обвинения в сокрытии Месси части доходов

Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на публикацию в СМИ относительно обвинений в том, что полиция Испании подозревает лидера команды Лионеля Месси в сокрытии части доходов. В частности, сообщалось, что благотворительный фонд аргентинца с 2012 года проводит по несколько игр в год, получая за них пожертвования, но большая их часть не поступает в организацию.

«Все деньги, который клуб переводил в фонд Месси, были направлены на благотворительность. Предположения СМИ по поводу этих пожертвований не верны. Других комментариев на эту тему не будет», – говорится в заявлении «Барселоны», опубликованном ESPN.