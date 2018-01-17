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    «Барселона» отказывается комментировать обвинения в сокрытии Месси части доходов

    Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на публикацию в СМИ относительно обвинений в том, что полиция Испании подозревает лидера команды Лионеля Месси в сокрытии части доходов. В частности, сообщалось, что благотворительный фонд аргентинца с 2012 года проводит по несколько игр в год, получая за них пожертвования, но большая их часть не поступает в организацию.

    «Все деньги, который клуб переводил в фонд Месси, были направлены на благотворительность. Предположения СМИ по поводу этих пожертвований не верны. Других комментариев на эту тему не будет», – говорится в заявлении «Барселоны», опубликованном ESPN.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2018 11:32
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