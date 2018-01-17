Райола хочет, чтобы Мхитарян зарабатывал в «Арсенале» на уровне Санчеса

Трансфер полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед», который был готов отправить в обратном направлении Генриха Мхитаряна, замедляется по инициативе агента армянского футболиста Мино Райолы.

«Райола сознательно замедляет процесс, настаивая на том, чтобы его клиент получал зарплату в «Арсенале» на уровне Санчеса. Алексис согласовал личный контракт с «МЮ», но вынужден дожидаться решения Райолы», – говорится в сообщении итальянского журналиста Маттео Педрози.