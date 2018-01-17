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    Райола хочет, чтобы Мхитарян зарабатывал в «Арсенале» на уровне Санчеса

    Трансфер полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед», который был готов отправить в обратном направлении Генриха Мхитаряна, замедляется по инициативе агента армянского футболиста Мино Райолы.

    «Райола сознательно замедляет процесс, настаивая на том, чтобы его клиент получал зарплату в «Арсенале» на уровне Санчеса. Алексис согласовал личный контракт с «МЮ», но вынужден дожидаться решения Райолы», – говорится в сообщении итальянского журналиста Маттео Педрози.

    Источник: Twitter

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    17.01.2018 10:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 17 января 2018, 11:08

      На текие условия, Санчес сам останется в Арсенале...

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      ...
      Рейтинг: +26

      xXx7090 > xXx7090 17 января 2018, 11:22

      *такие ))

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