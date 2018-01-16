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    «Краснодар» может подписать полузащитника «Сан-Паулу»

    Полузащитник «Сан-Паулу» Кристиан Куэва находится в сфере интересов «Краснодара». Об этом сообщило издание Globo.

    Источник уточнил, что ни бразильский клуб, ни 26-летний игрок сборной Перу не получали официального предложения от команды РФПЛ.

    Сообщается, что Кэува намерен сменить клуб зимой, хотя «Сан-Паулу» не собирается отпускать игрока. На футболиста также претендует аравийский «Аль-Хиляль».

    В сезоне-2016/17 Куэва отдал семь результативных передач и забил два гола в 29 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

    Источник: Globo

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    16.01.2018 21:17
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