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    Агент Рейеса, которым интересуется «Краснодар», заявил, что игрок не уйдет из «Порту» зимой

    Агент защитника «Порту» Диего Рейеса Матиас Бунге заявил, что уход 25-летнего игрока зимнее трансферное окно исключен. По его словам, переговоры ни с одним из клубов не велись.

    Ранее появилась информация, что в услугах мексиканца заинтересован «Краснодар».

    «Краснодар» интересуется Рейесом? Диего никуда не уйдет в это трансферное окно, мы даже не общались ни с каким клубом по поводу возможной сделки. Ведь он сконцентрирован сейчас только на выступлении за «Порту», – заявил Бунге.

    В нынешнем сезоне Рейес принял участие в 14-ти матчах, отметившись двумя голами. Его действующий контракт истекает в июне.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.01.2018 12:39
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