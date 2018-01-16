Агент Рейеса, которым интересуется «Краснодар», заявил, что игрок не уйдет из «Порту» зимой

Агент защитника «Порту» Диего Рейеса Матиас Бунге заявил, что уход 25-летнего игрока зимнее трансферное окно исключен. По его словам, переговоры ни с одним из клубов не велись.

Ранее появилась информация, что в услугах мексиканца заинтересован «Краснодар».

«Краснодар» интересуется Рейесом? Диего никуда не уйдет в это трансферное окно, мы даже не общались ни с каким клубом по поводу возможной сделки. Ведь он сконцентрирован сейчас только на выступлении за «Порту», – заявил Бунге.

В нынешнем сезоне Рейес принял участие в 14-ти матчах, отметившись двумя голами. Его действующий контракт истекает в июне.