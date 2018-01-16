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    Чорлука: «Я танцевал по всей квартире, когда мы обыграли «Зенит»

    Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ощущениями, которые были у него после победы железнодорожников над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 15 тура РФПЛ (3:0).

    – Назови лучший день за минувшие восемь месяцев.

    – Таких несколько! Первый – когда Хорватия обыграла Грецию и вышла на ЧМ-2018. Второй – победа «Локо» над «Зенитом». Я танцевал по всей квартире, здоровье уже позволяло! И, конечно, выигрыш Кубка России. Мне и медаль потом привезли.

    Вообще я смотрел все игры. Очень эмоционально, волновался за каждый эпизод. На поле чувствую себя гораздо спокойнее и увереннее, чем перед телевизором.

    Я старался не только смотреть игры, но и анализировать, разбирать тактику. Пригодится в будущем!

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.01.2018 01:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4025

      raritet 16 января 2018, 17:16

      конечно, победить непобедимый Зенит не каждому дано, пусть там сейчас и играть то уже некому кроме Лунева, а тут еще и кубок ...я наверное , бы запил на пару недель, чтобы лучше отпечаталось в остатках мозга...

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 16 января 2018, 10:32

      Надо было еще описаться, для полного счастья.

      -1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > neveldomha 16 января 2018, 18:02

      писали кипятком в тот день только болельщики голубых в Питере

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