Чорлука: «Я танцевал по всей квартире, когда мы обыграли «Зенит»

конечно, победить непобедимый Зенит не каждому дано, пусть там сейчас и играть то уже некому кроме Лунева, а тут еще и кубок ...я наверное , бы запил на пару недель, чтобы лучше отпечаталось в остатках мозга...
Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ощущениями, которые были у него после победы железнодорожников над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 15 тура РФПЛ (3:0).
– Назови лучший день за минувшие восемь месяцев.
– Таких несколько! Первый – когда Хорватия обыграла Грецию и вышла на ЧМ-2018. Второй – победа «Локо» над «Зенитом». Я танцевал по всей квартире, здоровье уже позволяло! И, конечно, выигрыш Кубка России. Мне и медаль потом привезли.
Вообще я смотрел все игры. Очень эмоционально, волновался за каждый эпизод. На поле чувствую себя гораздо спокойнее и увереннее, чем перед телевизором.
Я старался не только смотреть игры, но и анализировать, разбирать тактику. Пригодится в будущем!