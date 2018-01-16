Чорлука: «Я танцевал по всей квартире, когда мы обыграли «Зенит»

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ощущениями, которые были у него после победы железнодорожников над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 15 тура РФПЛ (3:0).

– Назови лучший день за минувшие восемь месяцев.

– Таких несколько! Первый – когда Хорватия обыграла Грецию и вышла на ЧМ-2018. Второй – победа «Локо» над «Зенитом». Я танцевал по всей квартире, здоровье уже позволяло! И, конечно, выигрыш Кубка России. Мне и медаль потом привезли.

Вообще я смотрел все игры. Очень эмоционально, волновался за каждый эпизод. На поле чувствую себя гораздо спокойнее и увереннее, чем перед телевизором.

Я старался не только смотреть игры, но и анализировать, разбирать тактику. Пригодится в будущем!