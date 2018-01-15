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  • «Сантос»: «Спартак» – единственный реальный претендент на Вериссимо»

«Сантос»: «Спартак» – единственный реальный претендент на Вериссимо»

15 января 2018, 21:27
16

Представитель совета директоров бразильского «Сантоса» Рафаэль Вита прокомментировал интерес к защитнику команды Лукасу Вериссимо со стороны московского «Спартака». По словам функционера, россияне – главный претендент на игрока.

«На сегодняшний день могу сказать, что «Сантос» продолжает переговоры со «Спартаком» относительно трансфера Вериссимо. В данный момент московский клуб является единственным, кто проявляет предметный интерес и ведет переговоры по трансферу.

Также сегодня было сделано предложение, которое совет директоров рассмотрит в ближайшие два дня и проведет еще один раунд переговоров, по итогам которых будет видна дальнейшая ситуация вокруг перехода футболиста», – сказал Вита.

Контракт Вериссимо с «Сантосом» действует до 2022 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Сантос
Комментарии (16)
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Сильвербой
1516041095
Вот это и настараживает больше всего!
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ваавва
1516041965
Ну Каррере он нужен, так что надо приложить все усилия!!
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oyabun
1516042124
Зимнее трансферное окно действует до 31 января. Подытожим. Осталось всего ничего - 2 недели. Пока НИКОГО не подписали. И глядя на эту сагу вокруг одного неявно сильного защитника у меня возникают огромные сомнения что Спартак способен хоть кого то еще подписать. Как говорится все силы брошены на одну амбразуру. Предполагаю, что либо в итоге подпишут одного Вериссимо, либо никого вообще. Третий, самый худший вариант - повторение ситуации с Рошей. Когда в последний день возьмут кого попало, кто остался.
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Супермачо
1516043433
Ибо никому больше он на х.. не нужен? Печально, если так.
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Робинзон
1516050030
что-то мне эта история уже не нравится что там за спецы работают .
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ribavadim
1516066091
Ошибочный интерес,но другого пока нет...
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momwig_
1516084201
Как только стали чаще говорить, что "трансферы любят тишину", так сразу началось - громче возни мы не устраивали никогда. Если бы не лето, я бы может ещё надеялся, что это отвлекающие маневры и вот сейчас начнут падать "икринки на бутерброд", но... увы.
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Диктор
1516085520
Ясно по вам -просто охота подороже продать.
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OfaZavr
1516090025
половина трансферного окна позади а воз и ныне там , очень настораживает такая ситуация особенно когда летнюю вспоминаешь да еще и уцепились то не за супер классного игрока а бразилы будут сейчас на деньги раскручивать им то терять нечего если договорятся то сумму хорошую получат а если нет то игрок никуда не уйдет будет продолжать помогать команде а летом снова могут вернуться к вопросу о продаже.
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Полная Канистра
1516094540
ну сколько можно этих переговоров ? уже скоро как месяц сопли жуём нет так нет отвяжитесь от этих хлеборезок наглых бразил ищите других
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