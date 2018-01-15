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    «Сантос»: «Спартак» – единственный реальный претендент на Вериссимо»

    Представитель совета директоров бразильского «Сантоса» Рафаэль Вита прокомментировал интерес к защитнику команды Лукасу Вериссимо со стороны московского «Спартака». По словам функционера, россияне – главный претендент на игрока.

    «На сегодняшний день могу сказать, что «Сантос» продолжает переговоры со «Спартаком» относительно трансфера Вериссимо. В данный момент московский клуб является единственным, кто проявляет предметный интерес и ведет переговоры по трансферу.

    Также сегодня было сделано предложение, которое совет директоров рассмотрит в ближайшие два дня и проведет еще один раунд переговоров, по итогам которых будет видна дальнейшая ситуация вокруг перехода футболиста», – сказал Вита.

    Контракт Вериссимо с «Сантосом» действует до 2022 года.

    Источник: ТАСС

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    15.01.2018 21:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 января 2018, 12:22

      ну сколько можно этих переговоров ? уже скоро как месяц сопли жуём нет так нет отвяжитесь от этих хлеборезок наглых бразил ищите других

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 11:07

      половина трансферного окна позади а воз и ныне там , очень настораживает такая ситуация особенно когда летнюю вспоминаешь да еще и уцепились то не за супер классного игрока а бразилы будут сейчас на деньги раскручивать им то терять нечего если договорятся то сумму хорошую получат а если нет то игрок никуда не уйдет будет продолжать помогать команде а летом снова могут вернуться к вопросу о продаже.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2018, 09:52

      Ясно по вам -просто охота подороже продать.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 января 2018, 09:30

      Как только стали чаще говорить, что "трансферы любят тишину", так сразу началось - громче возни мы не устраивали никогда. Если бы не лето, я бы может ещё надеялся, что это отвлекающие маневры и вот сейчас начнут падать "икринки на бутерброд", но... увы.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 16 января 2018, 04:28

      Ошибочный интерес,но другого пока нет...

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 16 января 2018, 00:04

      чего тогда выделываетесь и цену повышаете , всё равно дороже ни кто не купит .......

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 16 января 2018, 00:00

      что-то мне эта история уже не нравится
      что там за спецы работают
      .

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 15 января 2018, 22:10

      Ибо никому больше он на х.. не нужен? Печально, если так.

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 15 января 2018, 21:48

      Зимнее трансферное окно действует до 31 января. Подытожим. Осталось всего ничего - 2 недели. Пока НИКОГО не подписали. И глядя на эту сагу вокруг одного неявно сильного защитника у меня возникают огромные сомнения что Спартак способен хоть кого то еще подписать. Как говорится все силы брошены на одну амбразуру. Предполагаю, что либо в итоге подпишут одного Вериссимо, либо никого вообще. Третий, самый худший вариант - повторение ситуации с Рошей. Когда в последний день возьмут кого попало, кто остался.

      10
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > oyabun 15 января 2018, 22:05

      Очень проникновенно описана ситуация... И добавить нечего... А люди-то ждут наращивания событий и сдвигов!...

      7
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > insider_retro 15 января 2018, 22:12

      Конечно же все мы надеемся на лучшее! Но факты - вещь упрямая. ))

      5
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > oyabun 16 января 2018, 08:37

      В рф оно длится дольше

      0
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > klifS 16 января 2018, 09:56

      Не согласен

      0
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      Рейтинг: +320

      ваавва 15 января 2018, 21:46

      Ну Каррере он нужен, так что надо приложить все усилия!!

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