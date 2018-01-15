«Сантос»: «Спартак» – единственный реальный претендент на Вериссимо»

Представитель совета директоров бразильского «Сантоса» Рафаэль Вита прокомментировал интерес к защитнику команды Лукасу Вериссимо со стороны московского «Спартака». По словам функционера, россияне – главный претендент на игрока.

«На сегодняшний день могу сказать, что «Сантос» продолжает переговоры со «Спартаком» относительно трансфера Вериссимо. В данный момент московский клуб является единственным, кто проявляет предметный интерес и ведет переговоры по трансферу.

Также сегодня было сделано предложение, которое совет директоров рассмотрит в ближайшие два дня и проведет еще один раунд переговоров, по итогам которых будет видна дальнейшая ситуация вокруг перехода футболиста», – сказал Вита.

Контракт Вериссимо с «Сантосом» действует до 2022 года.