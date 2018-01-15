Промес: «Геннадий Орлов сказал, что я плохо работаю? Он что, живет со мной, чтобы так говорить?»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес ответил на критику спортивного комментатора Геннадия Орлова, который в конце прошлого года обвинил голландца в том, что он снизил требования к себе.

– В октябре комментатор Геннадий Орлов сказал, что Вы «снизили требования к себе» и «перестали тренироваться как положено».

– Так.

– Что скажете?

– Вы серьезно? Все, оставьте меня одного. Давайте завершим интервью.

– Квинси, держитесь.

– Ну вот откуда он знает? Он у меня дома, что ли, живет, чтобы судить, как я работаю? Не всегда дела идут так, как хочется. Но я все еще топ-бомбардир Премьер-лиги.