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    Промес: «Геннадий Орлов сказал, что я плохо работаю? Он что, живет со мной, чтобы так говорить?»

    Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес ответил на критику спортивного комментатора Геннадия Орлова, который в конце прошлого года обвинил голландца в том, что он снизил требования к себе.

    – В октябре комментатор Геннадий Орлов сказал, что Вы «снизили требования к себе» и «перестали тренироваться как положено».

    – Так.

    – Что скажете?

    – Вы серьезно? Все, оставьте меня одного. Давайте завершим интервью.

    – Квинси, держитесь.

    – Ну вот откуда он знает? Он у меня дома, что ли, живет, чтобы судить, как я работаю? Не всегда дела идут так, как хочется. Но я все еще топ-бомбардир Премьер-лиги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 19:13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +842

      sined1951 17 января 2018, 20:34

      За Промеса взялись всерьез. Поклонники Зенита пытаются психически надавить на игрока, чтобы он потерял уверенность в себе и снизил качество своей игры.

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 16 января 2018, 12:53

      Этот старый маразматик, дебил, и, по совмещению, фанатик зенитушки умудрился достать даже весельчака ПРОМЕСА!!!

      0
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      Рейтинг: +7

      roma83 16 января 2018, 01:04

      геша все стареет а язык не устает)

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 15 января 2018, 23:25

      Геннадий Орлов-это гниль завидная.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 15 января 2018, 20:48

      надо специально кого то провоцировать на эмоции,иначе орла забывать начнут...

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 15 января 2018, 20:31

      Орлову где бы заниматься своими футболистами,а он все на сторону смотрит.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 января 2018, 20:13

      геша знает все)))

      0
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      Рейтинг: +901

      Krics 15 января 2018, 20:00

      Червиченко о Зените, Орлов о Спартаке - ракировка однако.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 января 2018, 19:55

      Ну наверное не Орлову судить о форме Квинси, у нас на это тренер есть!

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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 15 января 2018, 19:52

      он же орёл.через окна за всеми следит

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