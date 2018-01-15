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  • Промес: «Геннадий Орлов сказал, что я плохо работаю? Он что, живет со мной, чтобы так говорить?»

Промес: «Геннадий Орлов сказал, что я плохо работаю? Он что, живет со мной, чтобы так говорить?»

15 января 2018, 19:13
18

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес ответил на критику спортивного комментатора Геннадия Орлова, который в конце прошлого года обвинил голландца в том, что он снизил требования к себе.

– В октябре комментатор Геннадий Орлов сказал, что Вы «снизили требования к себе» и «перестали тренироваться как положено».

– Так.

– Что скажете?

– Вы серьезно? Все, оставьте меня одного. Давайте завершим интервью.

– Квинси, держитесь.

– Ну вот откуда он знает? Он у меня дома, что ли, живет, чтобы судить, как я работаю? Не всегда дела идут так, как хочется. Но я все еще топ-бомбардир Премьер-лиги.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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OfaZavr
1516033165
опять какое-то липовое интервью мне кажется, не похоже на Квинси как тоже где он про Кокорина сказал что никогда о таком не слышал.
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RedWhiteFans2
1516033267
Орлова так много, что мне кажется он иногда живет и со мной.
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Vlad_Tverskoy
1516033623
Квинси не обращай внимания! этому пню за это деньги платят! он у нас в стране типа футбольный эксперт всезнающий! Гена язык по колена...
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опус 2
1516034148
Молодец Максимка !
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subbotaspartak
1516034625
Орёл парил под облаками И видел всё. Но вверх ногами.
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Сильвербой
1516035321
Ну наверное не Орлову судить о форме Квинси, у нас на это тренер есть!
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Krics
1516035616
Червиченко о Зените, Орлов о Спартаке - ракировка однако.
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zigbert
1516037508
Орлову где бы заниматься своими футболистами,а он все на сторону смотрит.
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SPACE TRUCKIN
1516038492
надо специально кого то провоцировать на эмоции,иначе орла забывать начнут...
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VVM1964
1516048252
Я не пойму , чего они все к Промесу прицепились ? Один из лучших игроков Спартака и РФПЛ . У нас столько тунеядцев и бездельников бродящих по полю - вот предмет для критики и обсуждения .
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