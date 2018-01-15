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    Агент Вериссимо, которым интересуется «Спартак», обсудит будущее игрока с президентом «Сантоса»

    Агент Апаресидо Инасио, представляющий интересы защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с президентом бразильского клуба по поводу будущего 22-летнего игрока.

    Как сообщалось ранее, в услугах игрока заинтересован «Спартак». При этом «Сантос» уже отклонил одно предложение красно-белых по Вериссимо в размере 6 миллионов евро. Позже стало известно, что «рыбы» намерены получить за трансфер защитника 10 миллионов.

    «Сейчас я еду на встречу с президентом «Сантоса», на которой мы обсудим будущее Вериссимо. Представителей «Спартака» на ней не будет», – сказал Инасио.

    В прошедшем сезоне Вериссимо провел 36 матчей в чемпионате Бразилии, заработав девять желтых карточек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 18:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 января 2018, 21:34

      хотят нажиться, а он то кроме спартака не кому не интересей

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 января 2018, 19:36

      Что-то не видно на горизонте других желающих! Скорее всего перейдет в Спартак! Повы...ся бразильцы и отпустат!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 15 января 2018, 19:22

      ну прям вцепились в него,значит очень нужен!

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Vlad_Tverskoy 15 января 2018, 22:09

      Главное, чтобы это не оказался следующий Педроша.

      1
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      ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Супермачо 16 января 2018, 16:00

      согласен!хотя дай бог и роша заиграет

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