Агент Вериссимо, которым интересуется «Спартак», обсудит будущее игрока с президентом «Сантоса»

Агент Апаресидо Инасио, представляющий интересы защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с президентом бразильского клуба по поводу будущего 22-летнего игрока.

Как сообщалось ранее, в услугах игрока заинтересован «Спартак». При этом «Сантос» уже отклонил одно предложение красно-белых по Вериссимо в размере 6 миллионов евро. Позже стало известно, что «рыбы» намерены получить за трансфер защитника 10 миллионов.

«Сейчас я еду на встречу с президентом «Сантоса», на которой мы обсудим будущее Вериссимо. Представителей «Спартака» на ней не будет», – сказал Инасио.

В прошедшем сезоне Вериссимо провел 36 матчей в чемпионате Бразилии, заработав девять желтых карточек.