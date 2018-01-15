Агент Вериссимо, которым интересуется «Спартак», обсудит будущее игрока с президентом «Сантоса»

хотят нажиться, а он то кроме спартака не кому не интересей
Агент Апаресидо Инасио, представляющий интересы защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с президентом бразильского клуба по поводу будущего 22-летнего игрока.
Как сообщалось ранее, в услугах игрока заинтересован «Спартак». При этом «Сантос» уже отклонил одно предложение красно-белых по Вериссимо в размере 6 миллионов евро. Позже стало известно, что «рыбы» намерены получить за трансфер защитника 10 миллионов.
«Сейчас я еду на встречу с президентом «Сантоса», на которой мы обсудим будущее Вериссимо. Представителей «Спартака» на ней не будет», – сказал Инасио.
В прошедшем сезоне Вериссимо провел 36 матчей в чемпионате Бразилии, заработав девять желтых карточек.