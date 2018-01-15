Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» вновь потеряла Дембеле из-за травмы

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле будет вынужден пропустить от трех до четырех недель по причине повреждения левого бедра, полученного в 19-м туре Примеры с «Реалом Сосьедад» (4:2).

    Напомним, француз лишь 4 января впервые появился на поле после восстановления от травмы колена, которую он получил в сентябре.

    В нынешнем сезоне 20-летний форвард поучаствовал лишь в четырех матчах каталонского клуба после перехода из дортмундской «Боруссии» минувшим летом.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2018 17:50
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 15 января 2018, 23:56

      DeStar опять несет чушь про лишний вес, парень молод травмировался ничего, скоро всё по кайфу, и не сравнивай его с Бэйлом, Бэйл отсидел целый сезон, а он пока почти пол сезона, так что в конце сезоне я тебе дам знать стоил он этих денег или нет

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 16 января 2018, 04:36

      кто молод? бэйлу 28 лет. Он пока был дохлым не травмировался. Все его травмы на тренеровках случаются или на очередном рывке в матче, когда его не трогают, ответь мне почему тогда? или ты веришь в то, что у него ноги хрустальные? дите. Если читать научишься, то я писал про лишний вес бэйла ,а не дембеле, проспись читака. Даст он мне знать, дай знать лучше когда мозги у тебя появятся.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 16 января 2018, 12:05

      Молод Дембеле которому всего 20 лет, я знаю что Бэйлу 28., и ещё ты написал а может и у него как у Бэйла лишний вес про это я и сказал, у Игуаина лишний вес был после Наполи никаких травм, так что дело не в Весе Бэйла а в самих неправильных тренировках,,, так что надо тут нести бред.!!! Есть много игроков с лишним весом, и кстати тот же Роналду травмировался в этом сезоне карвахаль рамос Бензема Кросс Модрич, у них тоже лишний вес! Вот щас подумай дело в Бэйле и лишнем его весе или же в самих тренировках? Мы видим что реал в плохо. Физическом состоянии!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 января 2018, 22:24

      Барса и без него прекрасно справляется, 105 лямов просто жалко. Если так продолжится, то это будет 100% худший трансфер в истории клуба. Все там в руководстве помешались после ухода Неймара. Вальверде наглядно показал, что Барсе не нужны ни Дембеле, ни Коутиньо, ни Деулофеу, чтобы побеждать и хорошо играть, но у руководства свои загоны. Деньги на ветер, помяните моё слово. Если платить такие бешенные деньги, то за верняк, например, не за Коутиньо, а за Эриксена. Многие говорят, вот сколько Сити денег потратил, просто ужас. А теперь посмотрите, кого они взяли - де Брюйне, Стерлинг, Сане, Жезус, Эдерсон и т.д. Хотите сказать, это того не стоило? Если тратить много, то с умом. Уж кому-кому, а Барсе не пристало швыряться деньгами, всё же шейха своего у нас нет и права на такие ошибки - тоже.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 января 2018, 21:35

      хрустальный мальчик

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 15 января 2018, 18:53

      капец, прочитал новость и в слух сказал " нихрена себе". Правда вчера он мне не особо запомнился в матче, но блин.. БАРСА!!! , У ВАС ТОЖЕ появилась дорогая хрустальная ваза, давайте их с бэйлом лечить вместе

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > DeStar 15 января 2018, 20:58

      Бэйл победы трофей принес... а его жалко разминку хренова делает что ли... скорость не реальная у него

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > de bruyne 15 января 2018, 21:14

      ничего все впереди у него !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > de bruyne 15 января 2018, 22:11

      Мне кажется проблема в его весе. Я тут уже кому-то пытался это доказать. Просто загуглите "бэйл тотехнем" он был обычным дрыщом на фото и вреал пришел дрыщом ,и выдал свой единственный шикарный сезон, первый сезон ,13-14. и принес титулы. А теперь гуглим бэйл реал и смотрим фото, видим не человека, а какого-то коня, ноги как у бодибилдера блин. Бэйл явно в мышечной массе набрал дофига кило, и его организм не выдержал таких нагрузок или веса, может с коленями проблема фиг знает. Докачался парень, ведь все свои травмы он получал не от подкатов и ударов, а на ровном месте! просто при рывке, или на тренировке. Скорость у него высокая, но сила бэйла НЕ В СКОРОСТИ, а именно в РЫВКЕ. с места рывок такой, что 90% игроков сразу отстают на пару метров,если даже вместе с бэйлом стартанут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 16 января 2018, 00:00

      Если с Бэйлом двинутся игроки то Бэйл на рывке прикинь опережает их на пару метров, мдаа а почему то лучший бегун в мире с мировым рекордом Болт такого не может, может тогда Бэйл туда надо перейти а не в футбол играть, тупица, не неси чушь всякую про коня и про горы мышц, ты буд то на голубого похож смотришь на ноги и на тела Бэйла, гомос*ятина

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 16 января 2018, 04:33

      ты совсем идиот? мало того что печатаешь как курица лапой.Так и сам несешь полную чушь. Причем тут Усэйн то бэйла? я говорил про футболистов дурень.Там что-то написано про конкретно усэйна? во "фразе 90% игроков" где ты это прочел? я даже не написал что всех и вся уделает, а сказал, что 90 % игроков на рывке просто отстанут от бэйла и хрен догонят уже. И вообще причем тут про голубого ? ты реально упоротый малый какой-то. Я сказал, что но был дохлым, и не травмировался, как набрал массы в реале ко второму сезону, так начал ломаться ни с того ни с сего. просто наблюдение. А ты глупый троль

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 15 января 2018, 18:28

      Да ***,ный насос

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      ron 80 15 января 2018, 17:59

      Очень жиденький......Надо чуток жирком обрасти....малёха..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 15 января 2018, 17:58

      Не велика потеря

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > Zubo 15 января 2018, 20:59

      Может и велика он проблема была даже для реала когда боруссии играл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 15 января 2018, 17:53

      Что-то уже тревожно... 105 лямов больше лечатся, чем играют..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Sterh 15 января 2018, 18:00

      Хрусталь нынче дорог :)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11