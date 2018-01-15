«Барселона» вновь потеряла Дембеле из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле будет вынужден пропустить от трех до четырех недель по причине повреждения левого бедра, полученного в 19-м туре Примеры с «Реалом Сосьедад» (4:2).

Напомним, француз лишь 4 января впервые появился на поле после восстановления от травмы колена, которую он получил в сентябре.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард поучаствовал лишь в четырех матчах каталонского клуба после перехода из дортмундской «Боруссии» минувшим летом.