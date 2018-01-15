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    Файзулин, не играющий более двух лет, прошел медосмотр с «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин сегодня утром прошел медобследование для игроков петербургской команды.

    31-летний игрок покинул клинику без помощи костылей, но прихрамывая. Футболист не стал отвечать на вопросы о состоянии своего здоровья и дальнейших планах.

    В последний раз хавбек, выступающий за сине-бело-голубых с 2008 года, выходил на поле в сентябре 2015 года. На протяжении уже 2,5 лет Файзулин лечится от артроза коленного сустава, перенеся пять операций.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 16:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 16 января 2018, 10:37

      Не понаслышке знаю,что такое артроз-зубная боль по сравнению с болями при артрозе-это цветочки! Но одно дело-пройти медосмотр,и совсем другое-это играть в футбол,где один сильный удар по больному колену может закончиться для игрока более серьезной болезнью и скорее всего,к тренировкам вряд ли допустят!

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 января 2018, 21:35

      да не будет он уже играть

      0
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 15 января 2018, 20:24

      А футбол как велосипед, если когда -то умел, то сядешь и поедешь

      3
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 15 января 2018, 19:51

      что сказать здоровья
      но время ушло я думаю

      0
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 15 января 2018, 19:14

      Здоровья, Витя !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 января 2018, 19:10

      Желаю здоровья Виктору, надеюсь теперь сложный период позади и у него все будет хорошо!

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 января 2018, 18:59

      похоже, что закончит с футболом. Хотя как по мне - уже закончил.Свершившийся факт. Увы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 15 января 2018, 18:01

      Гладиаторы платят здоровьем, если кто-то ещё сомневается в их праве "грести бабло" пока живы...

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Vratarь 15 января 2018, 18:18

      Далеко не самая опасная работа,,,у шахтеров возьми к примеру и смертность на рабочем в разы больше и проф заболеваний,,,,,а футбол и в десятку не входят опасных занятий

      2
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      Рейтинг: +463

      Vratarь > slavutiq70 15 января 2018, 19:22

      Не самая. Но зато публичная, и ограниченная по времени, как у балетных со всеми вытекающими. Кстати, были времена, в Союзе шахтёры и футболисты поровну получали.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 января 2018, 17:54

      Какой ему футбол при таких раскладах? Пора инвалидность оформлять

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 января 2018, 17:43

      Отмывание бабок, отмывание бабок, еще пару лет будет проходить курс реабилитации ну а потом уже можно с кучей бабла на пенсию

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