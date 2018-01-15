Файзулин, не играющий более двух лет, прошел медосмотр с «Зенитом»

Не понаслышке знаю,что такое артроз-зубная боль по сравнению с болями при артрозе-это цветочки! Но одно дело-пройти медосмотр,и совсем другое-это играть в футбол,где один сильный удар по больному колену может закончиться для игрока более серьезной болезнью и скорее всего,к тренировкам вряд ли допустят!
Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин сегодня утром прошел медобследование для игроков петербургской команды.
31-летний игрок покинул клинику без помощи костылей, но прихрамывая. Футболист не стал отвечать на вопросы о состоянии своего здоровья и дальнейших планах.
В последний раз хавбек, выступающий за сине-бело-голубых с 2008 года, выходил на поле в сентябре 2015 года. На протяжении уже 2,5 лет Файзулин лечится от артроза коленного сустава, перенеся пять операций.