Файзулин, не играющий более двух лет, прошел медосмотр с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин сегодня утром прошел медобследование для игроков петербургской команды.

31-летний игрок покинул клинику без помощи костылей, но прихрамывая. Футболист не стал отвечать на вопросы о состоянии своего здоровья и дальнейших планах.

В последний раз хавбек, выступающий за сине-бело-голубых с 2008 года, выходил на поле в сентябре 2015 года. На протяжении уже 2,5 лет Файзулин лечится от артроза коленного сустава, перенеся пять операций.