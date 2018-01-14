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    Салах: «Ливерпуль» заслуженно выиграл у «Манчестер Сити»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился наблюдениями от победы над «Манчестер Сити» в матче 23-го тура АПЛ.

    Напомним, что это поражение стало для команды Хосепа Гвардиолы первым в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

    «Мы достигли нашей главной цели и заработали очки. Было непросто. Соперник сумел вернуться в игру со счета 1:4.

    В целом мы провели отличный матч и заслуженно победили», – отметил Салах.

    «Ливерпуль» красиво обыграл «Манчестер Сити». Команды забили семь мячей!

    Источник: BBC

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    14.01.2018 22:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 15 января 2018, 09:54

      3-й вообще лишний пропустили. 4:2 было бы справедливо

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    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 14 января 2018, 23:13

      пока ты в команде ливер хоть на топ клуб похож!))

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 января 2018, 23:12

      Последнее интервью Салаха перед переходом в Спартак.))))

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