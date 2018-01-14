Салах: «Ливерпуль» заслуженно выиграл у «Манчестер Сити»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился наблюдениями от победы над «Манчестер Сити» в матче 23-го тура АПЛ.

Напомним, что это поражение стало для команды Хосепа Гвардиолы первым в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

«Мы достигли нашей главной цели и заработали очки. Было непросто. Соперник сумел вернуться в игру со счета 1:4.

В целом мы провели отличный матч и заслуженно победили», – отметил Салах.

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