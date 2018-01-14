Салах, Мане, Фирмино — в атаке у «Ливерпуля», Агуэро, Де Брюйне, Стерлинг сыграют у «Манчестер Сити» с первых минут

Close your eyes and I"ll kiss you !...Отличная игра!!!!
Стали известны составы на матч 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».
«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан, Вейналдум, Окслэд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг, Агуэро.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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