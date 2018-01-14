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    Салах, Мане, Фирмино — в атаке у «Ливерпуля», Агуэро, Де Брюйне, Стерлинг сыграют у «Манчестер Сити» с первых минут

    Стали известны составы на матч 23-го тура АПЛ «Ливерпуль»«Манчестер Сити».

    «Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан, Вейналдум, Окслэд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг, Агуэро.

    Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Twitter

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    14.01.2018 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 января 2018, 20:30

      Close your eyes and I"ll kiss you !...Отличная игра!!!!

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