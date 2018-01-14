«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить у «Арсенала» Санчеса и Озила

Намерение не есть действие.
К тому же Санчес хоть и активный, с техникой форвард, но очень уж тянет на себя игру. Он оч хочет быть примой, а это плохо для команды.
Впрочем Жозе это не остановит. Это его "фишка" - в команде должен быть свой божок. Дрогба, Коста, Ибрагимович, должен был быть ещё Лукаку но не оправдал. Не будет у МЮ былой командной игры, грустно.
Озил вообще не очем. Лучше бы Мику вернули и дали ему играть.
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести двух лидеров «Арсенала».
«Красные дьяволы» хотят заполучить Алексиса Санчеса и Месута Озила, контракты которых с лондонским клубом истекают по окончании нынешнего сезона.
«МЮ» планирует купить Санчеса в зимнее трансферное окно и готов предложить за него 30 миллионов фунтов стерлингов. Озила манкунианцы собираются подписать бесплатно летом.