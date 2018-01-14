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    «Манчестер Юнайтед» хочет заполучить у «Арсенала» Санчеса и Озила

    «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести двух лидеров «Арсенала».

    «Красные дьяволы» хотят заполучить Алексиса Санчеса и Месута Озила, контракты которых с лондонским клубом истекают по окончании нынешнего сезона.

    «МЮ» планирует купить Санчеса в зимнее трансферное окно и готов предложить за него 30 миллионов фунтов стерлингов. Озила манкунианцы собираются подписать бесплатно летом.

    Источник: Independent.co.uk

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    14.01.2018 08:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +41

      spacerider 15 января 2018, 08:30

      Намерение не есть действие.
      К тому же Санчес хоть и активный, с техникой форвард, но очень уж тянет на себя игру. Он оч хочет быть примой, а это плохо для команды.
      Впрочем Жозе это не остановит. Это его "фишка" - в команде должен быть свой божок. Дрогба, Коста, Ибрагимович, должен был быть ещё Лукаку но не оправдал. Не будет у МЮ былой командной игры, грустно.
      Озил вообще не очем. Лучше бы Мику вернули и дали ему играть.

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