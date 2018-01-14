«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить у «Арсенала» Санчеса и Озила

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести двух лидеров «Арсенала».

«Красные дьяволы» хотят заполучить Алексиса Санчеса и Месута Озила, контракты которых с лондонским клубом истекают по окончании нынешнего сезона.

«МЮ» планирует купить Санчеса в зимнее трансферное окно и готов предложить за него 30 миллионов фунтов стерлингов. Озила манкунианцы собираются подписать бесплатно летом.