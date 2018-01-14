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    «Реал» после 18-ти туров набрал 32 очка в Примере. Это худший показатель команды за последние 12 лет

    В матче 19-го тура Примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» проиграл «Вильярреалу» – 0:1. Это поражение стало для сливочных первым в истории на своем поле в игре против «желтой субмарины».

    На данный момент мадридский клуб набрал 32 очка, имея игру в запасе. Это худший показатель команды за последние 12 лет.

    В сезоне-2005/06 «Реал» к данному туру имел в активе 30 очков.

    Источник: Twitter

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    14.01.2018 00:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1130

      petr69 14 января 2018, 11:52

      Сложившаяся ситуация говорит о том,как много зависит от Роналду Реал. Играет
      Роналду,у Реала успехи, сдал Роналду-Реалу крах. Ну а где же эти Иско,Асенсио и др.
      они ведь тоже мнят себя великими, они считают что Роналду принижает ихнюю
      значимость.Необходимо отбросить необоснованные амбиции и вновь играть на KR7.

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      Рейтинг: +23

      Forever Blaugrana 14 января 2018, 11:24

      удачи барсе в матче с РС

      0
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      Рейтинг: +23

      Forever Blaugrana 14 января 2018, 11:24

      хотя без разницы ) дай бог чтоб барса сегодня выиграла на остальное плевать

      1
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      Рейтинг: +23

      Forever Blaugrana 14 января 2018, 11:23

      Роналду старался в этом матче это было заметно но жаль что команда не хотела этого , а когда команда не хочет чтоб он на своих плечах тащил то с этим нече не поделаешь

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 января 2018, 10:16

      Они после поражения от барсуков до сих пор не могут приходить себе

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 января 2018, 10:03

      Молодец, Зидан. Рекордсмен, чертов. Легенда клуба!

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 14 января 2018, 08:07

      Сезон долгий,посмотрим что дальше будет.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 14 января 2018, 07:58

      Тих нынче Роналдо...Голов не забивает,детей не рожает, памятники себе не открывает...Захерел совсем...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 января 2018, 06:13

      Роналду уже не хочет играть за Реал.....

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 января 2018, 01:09

      Срочно пересмотреть контракт Роналду в сторону увеличения!)))

      -1
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      Рейтинг: +224

      Хакасия > la verdad 14 января 2018, 03:16

      В сторону уменьшения

      0
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