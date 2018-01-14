«Реал» после 18-ти туров набрал 32 очка в Примере. Это худший показатель команды за последние 12 лет

В матче 19-го тура Примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» проиграл «Вильярреалу» – 0:1. Это поражение стало для сливочных первым в истории на своем поле в игре против «желтой субмарины».

На данный момент мадридский клуб набрал 32 очка, имея игру в запасе. Это худший показатель команды за последние 12 лет.

В сезоне-2005/06 «Реал» к данному туру имел в активе 30 очков.