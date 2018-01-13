Зарплата Де Хеа в «Манчестер Юнайтед» может возрасти до 300 тысяч в неделю

«Манчестер Юнайтед» намерен удержать в команде вратаря Давида Де Хеа. Как сообщается, клуб готов предоставить испанцу новый контракт с увеличением зарплаты. Оклад игрока может возрасти до 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю с нынешних 210 тысяч. Нынешний контракт 27-летнего голкипера истекает в 2019 году.

В текущем сезоне Де Хеа провел в чемпионате Англии 22 матча, 12 из которых отстоял на ноль.