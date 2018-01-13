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    Зарплата Де Хеа в «Манчестер Юнайтед» может возрасти до 300 тысяч в неделю

    «Манчестер Юнайтед» намерен удержать в команде вратаря Давида Де Хеа. Как сообщается, клуб готов предоставить испанцу новый контракт с увеличением зарплаты. Оклад игрока может возрасти до 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю с нынешних 210 тысяч. Нынешний контракт 27-летнего голкипера истекает в 2019 году.

    В текущем сезоне Де Хеа провел в чемпионате Англии 22 матча, 12 из которых отстоял на ноль.

    Источник: Goal.com

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    13.01.2018 10:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +143

      Вит65 13 января 2018, 17:09

      Хозяева-америкосы потопят некогда велийи клуб. То за Неймара хотят 500 000 000 отвалить, то Де Хеа зарплату в 15 000 000 в год положить. Долги съедят, клуб пойдет ко дну. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и то во вторую очередь.

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      Рейтинг: +475

      sandutzu 13 января 2018, 12:14

      ждемс...

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