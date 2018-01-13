Венгер заявил, что не покинет «Арсенал»

Как же я ненавижу авторитаризм в любой форме и в любой сфере. Я считаю таких людей убогими и мыслями и душой. Такие люди думают ТОЛЬКО о себе, и никогда о других. Катастрофа Арсенала продолжиться. Анчелоти пойдет в Челси и будет нас иметь в следующем сезоне с удовольствием
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не хочет покидать клуб по окончании нынешнего сезона. Специалист заявил о готовности до конца отработать свой контракт, истекающий в 2019 году.
«Я когда-нибудь досрочно уходил? Никогда. Почему должен меняться? Я здесь уже 21 год и пытаюсь делать то, что лучше для клуба», – сказал Венгер.