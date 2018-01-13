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    Венгер заявил, что не покинет «Арсенал»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не хочет покидать клуб по окончании нынешнего сезона. Специалист заявил о готовности до конца отработать свой контракт, истекающий в 2019 году.

    «Я когда-нибудь досрочно уходил? Никогда. Почему должен меняться? Я здесь уже 21 год и пытаюсь делать то, что лучше для клуба», – сказал Венгер.

    Источник: Goal.com

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    13.01.2018 08:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +421

      LMI 13 января 2018, 12:16

      Как же я ненавижу авторитаризм в любой форме и в любой сфере. Я считаю таких людей убогими и мыслями и душой. Такие люди думают ТОЛЬКО о себе, и никогда о других. Катастрофа Арсенала продолжиться. Анчелоти пойдет в Челси и будет нас иметь в следующем сезоне с удовольствием

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      Рейтинг: 0

      rtjrtj45j45 13 января 2018, 09:47

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 13 января 2018, 09:37

      ну, тогда мы в жопе

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 января 2018, 09:04

      Цепляется старик за власть... Прям как путин:)

      -1
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      Рейтинг: +42

      firewing 13 января 2018, 08:09

      Кто, если не он? Нет Арсена - нет Арсенала!

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