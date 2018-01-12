Червиченко: «Спартаку» нужен Вернблум»

Бывший президент «Спартака» и футбольный эксперт Андрей Червиченко считает, что красно-белым требуется лишь точечное усиление этой зимой. Важнейшей позицией для этого является опорный полузащитник.

– «Спартак» раньше вышел из отпуска и уже проводит сбор в Дубае. Требуется ли ему точечное усиление для того, чтобы стать сильнее в ближайшее время?

– «Спартак» сейчас в порядке. Может быть, требуется игрок в середину поля, необходим разрушитель вроде армейца Вернблума. Такого игрока красно-белым действительно не хватает. Кроме того, можно было бы усилить края: Комбаров неплох, но не всегда. Что касается атаки, то тут могут возникнуть проблемы больше ментальные, поскольку, как я и предполагал, пошли разговоры о том, что зарубежные клубы могут приобрести Промеса. Если до голландца доходили новости о неплохих предложениях о переходе, то, конечно, он станет несколько снижать свою эффективность. Все мысли будут о переходе в европейский чемпионат. Тут стоит задуматься о том, на кого Промеса менять. Главное – не пропустить пик продажи, когда футболист находится на максимуме спроса и его реально можно очень хорошо продать. Как показывает практика жизни, если не продаешь футболиста после хороших предложений, он начинает затухать, сдуваться. Тут я думаю, что Промес вряд ли чем-то отличается от других, того же Карвальо в ЦСКА в свое время.

– Вы же знаете, что значит быть президентом «Спартака». Когда тебе поступает предложение о покупке твоего лучшего футболиста в разгар сезона, насколько сложно себя переламывать и отдавать его, пусть и за хорошие деньги?

– Самое главное – даже не себя переломить или убедить, а как это объяснить болельщикам. Они не могут рассуждать логично, они рассуждают эмоционально. Эмоции подсказывают им, что такой футболист, как Промес, должен оставаться в клубе. А то, что произойдет потом, через месяц или два, их мало интересует. Тем более, если что-то произойдет с результатами, они будут обвинять президента клуба, но никак не игрока. Хозяин должен грамотно поступить, несмотря на эмоциональные оценки со стороны. Либо купить какого-то сильного игрока на место того же Промеса, либо пройти все круги ада после продажи лидера.