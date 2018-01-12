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Червиченко: «Спартаку» нужен Вернблум»

12 января 2018, 10:53
14

Бывший президент «Спартака» и футбольный эксперт Андрей Червиченко считает, что красно-белым требуется лишь точечное усиление этой зимой. Важнейшей позицией для этого является опорный полузащитник.

– «Спартак» раньше вышел из отпуска и уже проводит сбор в Дубае. Требуется ли ему точечное усиление для того, чтобы стать сильнее в ближайшее время?

– «Спартак» сейчас в порядке. Может быть, требуется игрок в середину поля, необходим разрушитель вроде армейца Вернблума. Такого игрока красно-белым действительно не хватает. Кроме того, можно было бы усилить края: Комбаров неплох, но не всегда. Что касается атаки, то тут могут возникнуть проблемы больше ментальные, поскольку, как я и предполагал, пошли разговоры о том, что зарубежные клубы могут приобрести Промеса. Если до голландца доходили новости о неплохих предложениях о переходе, то, конечно, он станет несколько снижать свою эффективность. Все мысли будут о переходе в европейский чемпионат. Тут стоит задуматься о том, на кого Промеса менять. Главное – не пропустить пик продажи, когда футболист находится на максимуме спроса и его реально можно очень хорошо продать. Как показывает практика жизни, если не продаешь футболиста после хороших предложений, он начинает затухать, сдуваться. Тут я думаю, что Промес вряд ли чем-то отличается от других, того же Карвальо в ЦСКА в свое время.

– Вы же знаете, что значит быть президентом «Спартака». Когда тебе поступает предложение о покупке твоего лучшего футболиста в разгар сезона, насколько сложно себя переламывать и отдавать его, пусть и за хорошие деньги?

– Самое главное – даже не себя переломить или убедить, а как это объяснить болельщикам. Они не могут рассуждать логично, они рассуждают эмоционально. Эмоции подсказывают им, что такой футболист, как Промес, должен оставаться в клубе. А то, что произойдет потом, через месяц или два, их мало интересует. Тем более, если что-то произойдет с результатами, они будут обвинять президента клуба, но никак не игрока. Хозяин должен грамотно поступить, несмотря на эмоциональные оценки со стороны. Либо купить какого-то сильного игрока на место того же Промеса, либо пройти все круги ада после продажи лидера.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Комбаров Дмитрий Вернблум Понтус Промес Квинси Червиченко Андрей
Комментарии (14)
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alexivanof197
1515744041
нам Вернблум не нужен!!!
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ufos73
1515744453
А тебе лечение от анорексии Спартаку нужен защитник, а в середине народу полно
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OfaZavr
1515746685
опять переврали слова, он говорит игрок вроде Вернблума а в заголовке конкретно нужен Вернблум и никто другой.
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Великий ЦСКА Москва
1515746789
Такого классного игрока как Вернблум хрюшкам не найти!
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absent32
1515747670
только Вернблуму Спартак не нужен)
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DOCTOR PENALTY
1515754140
Каждой команде нужен условный Вернбум. В Спартаке у нас такого нет. Глушаков на эту роль не тянет. Поневоле вспомнишь с сожалением про Ари.
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Каратель помойников
1515757181
червяку нужен ум )))))
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Полная Канистра
1515766619
ну нет уж такого игрока как понтус не надо кидается и собачится на всех
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