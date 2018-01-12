Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «Спартаку» нужен Вернблум»

    Бывший президент «Спартака» и футбольный эксперт Андрей Червиченко считает, что красно-белым требуется лишь точечное усиление этой зимой. Важнейшей позицией для этого является опорный полузащитник.

    – «Спартак» раньше вышел из отпуска и уже проводит сбор в Дубае. Требуется ли ему точечное усиление для того, чтобы стать сильнее в ближайшее время?

    – «Спартак» сейчас в порядке. Может быть, требуется игрок в середину поля, необходим разрушитель вроде армейца Вернблума. Такого игрока красно-белым действительно не хватает. Кроме того, можно было бы усилить края: Комбаров неплох, но не всегда. Что касается атаки, то тут могут возникнуть проблемы больше ментальные, поскольку, как я и предполагал, пошли разговоры о том, что зарубежные клубы могут приобрести Промеса. Если до голландца доходили новости о неплохих предложениях о переходе, то, конечно, он станет несколько снижать свою эффективность. Все мысли будут о переходе в европейский чемпионат. Тут стоит задуматься о том, на кого Промеса менять. Главное – не пропустить пик продажи, когда футболист находится на максимуме спроса и его реально можно очень хорошо продать. Как показывает практика жизни, если не продаешь футболиста после хороших предложений, он начинает затухать, сдуваться. Тут я думаю, что Промес вряд ли чем-то отличается от других, того же Карвальо в ЦСКА в свое время.

    – Вы же знаете, что значит быть президентом «Спартака». Когда тебе поступает предложение о покупке твоего лучшего футболиста в разгар сезона, насколько сложно себя переламывать и отдавать его, пусть и за хорошие деньги?

    – Самое главное – даже не себя переломить или убедить, а как это объяснить болельщикам. Они не могут рассуждать логично, они рассуждают эмоционально. Эмоции подсказывают им, что такой футболист, как Промес, должен оставаться в клубе. А то, что произойдет потом, через месяц или два, их мало интересует. Тем более, если что-то произойдет с результатами, они будут обвинять президента клуба, но никак не игрока. Хозяин должен грамотно поступить, несмотря на эмоциональные оценки со стороны. Либо купить какого-то сильного игрока на место того же Промеса, либо пройти все круги ада после продажи лидера.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2018 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 января 2018, 17:16

      ну нет уж такого игрока как понтус не надо кидается и собачится на всех

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 12 января 2018, 14:39

      червяку нужен ум )))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 13:49

      Каждой команде нужен условный Вернбум. В Спартаке у нас такого нет. Глушаков на эту роль не тянет. Поневоле вспомнишь с сожалением про Ари.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 12 января 2018, 12:01

      только Вернблуму Спартак не нужен)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 12 января 2018, 11:46

      Такого классного игрока как Вернблум хрюшкам не найти!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > Великий ЦСКА Москва 12 января 2018, 12:31

      классный игрок не прозябал бы в конюшне, конифея только жаль, давно валить надо было

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > Великий ЦСКА Москва 12 января 2018, 12:45

      Обычный костолом...шешуков у нас такой был

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Великий ЦСКА Москва 12 января 2018, 15:56

      У нас Промес и Зобнин есть, например, они сильнее любого игрока цкг и не только.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 11:44

      опять переврали слова, он говорит игрок вроде Вернблума а в заголовке конкретно нужен Вернблум и никто другой.

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 января 2018, 11:07

      А тебе лечение от анорексии
      Спартаку нужен защитник, а в середине народу полно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > sv1969 12 января 2018, 18:32

      Что бы кого то поставить, надо кого то убрать! Зобнину места и то не всегда находят. А на лавке Тимофеев сидит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 12 января 2018, 11:00

      нам Вернблум не нужен!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > alexivanof197 12 января 2018, 12:14

      Конечно не нужен, так как его армейцы не продадут - самим очень как нужен.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > Dominator777 12 января 2018, 15:22

      я имею ввиду не лично его,а игрока с таким взглядом убийцы

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11