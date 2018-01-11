Зотов: «Неясно, что будет с «Кубанью», — нужен ли клуб вообще руководству»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал финансовую ситауцию в «Кубани».

– По-прежнему все неладно с деньгами в «Кубани»…

– Да уж… Задолженность сохраняется. Да там вообще все неясно, что же будет с клубом. Какие-то вечные проблемы с финансированием, менеджментом. Нужен ли вообще этот клуб руководству?

– Не исключает, что «Кубань» закроют?

– А я много раз говорил о вероятности такого сценария. Никто не может ответить на вопрос, нужна ли «Кубань» или нет. Традиции и история у клуба серьезные, но все почему-то ссылаются на то, что в регионе есть другой клуб — «Краснодар».

Ранее сообщалось, что клуб не выплатил игрокам зарплату за последние три месяца.