Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зотов: «Неясно, что будет с «Кубанью», — нужен ли клуб вообще руководству»

    Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал финансовую ситауцию в «Кубани».

    – По-прежнему все неладно с деньгами в «Кубани»…

    – Да уж… Задолженность сохраняется. Да там вообще все неясно, что же будет с клубом. Какие-то вечные проблемы с финансированием, менеджментом. Нужен ли вообще этот клуб руководству?

    – Не исключает, что «Кубань» закроют?

    – А я много раз говорил о вероятности такого сценария. Никто не может ответить на вопрос, нужна ли «Кубань» или нет. Традиции и история у клуба серьезные, но все почему-то ссылаются на то, что в регионе есть другой клуб — «Краснодар».

    Ранее сообщалось, что клуб не выплатил игрокам зарплату за последние три месяца.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2018 22:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 3 марта 2018, 18:43

      Город это регион?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 10:45

      жаль что такое с клубом происходит и он никому не нужен, а второго Галицкого пока не видать к сожалению.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 22:47

      Уже который год эта хрень. Это ли не доказательство, что клуб никому не нужен.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11